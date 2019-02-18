У 2019 році Великий піст починається 11 березня і завершиться 28 квітня Світлим Христовим Воскресінням. Що і коли можна їсти – у календарі харчування на кожен день від Фактів ICTV.

Головна мета Великого посту перед Великоднем – очищення душі через обмеження в їжі і молитву.

Перед його початком треба сходити до церкви і попросити благословення, сповідатися і причаститися.

Протягом наступних 48 днів важливо не лише відмовитися від їжі тваринного походження та м’яса, а й уникати лихослів’я та конфліктів.

Риба дозволяється лише двічі – на Благовіщення (7 квітня) та у Вербну неділю (21 квітня), трохи вина можна у неділю, окрім страсного тижня.

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Великий піст 2019: календар харчування

Перший тиждень: 11-17 березня

11 березня – дуже строгий піст, нічого не можна їсти, тільки пити воду

12 березня – хліб і вода

13 березня – сухоїдіння (сира їжа без олії, фрукти і овочі, горіхи, мед, чорний хліб)

14 березня – сухоїдіння

15 березня – сухоїдіння

16 березня – гаряча їжа з олією

17 березня – гаряча їжа з олією і трохи вина

Другий тиждень: 18-24 березня

18 березня – сухоїдіння

19 березня – гаряча їжа без олії

20 березня – сухоїдіння

21 березня – гаряча їжа без олії

22 березня – сухоїдіння

23 березня – гаряча їжа з олією

24 березня – гаряча їжа з олією, вино

Третій тиждень: 25-31 березня

25 березня – сухоїдіння

26 березня – гаряча їжа без олії

27 березня – сухоїдіння

28 березня – гаряча їжа без олії

29 березня – сухоїдіння

30 березня – гаряча їжа з олією

31 березня – гаряча їжа з олією і вино

Четвертий тиждень: 1-7 квітня

1 квітня – сухоїдіння

2 квітня – гаряча їжа без олії

3 квітня – сухоїдіння

4 квітня – гаряча їжа без олії

5 квітня – сухоїдіння

6 квітня – гаряча їжа з олією

7 квітня – Благовіщення. Дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино, а також риба

П’ятий тиждень: 8-14 квітня

8 квітня – сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі і фрукти, чорний хліб)

9 квітня – гаряча їжа без олії

10 квітня – сухоїдіння

11 квітня – гаряча їжа без олії

12 квітня – сухоїдіння

13 квітня – гаряча їжа з олією

14 квітня – гаряча їжа з олією, вино

Шостий тиждень: 15-21 квітня

15 квітня – сухоїдіння

16 квітня – гаряча їжа без олії

17 квітня – сухоїдіння

18 квітня – гаряча їжа без олії

19 квітня – сухоїдіння

20 квітня – гаряча їжа з олією

21 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя). Дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино і риба

Сьомий (страсний) тиждень: 22-27 квітня

22 квітня – сухоїдіння

23 квітня – гаряча їжа без олії

24 квітня – сухоїдіння

25 квітня – гаряча їжа без олії

26 квітня – повне утримання від їжі, лише вода

27 квітня – останній день Великого посту, сухоїдіння

28 квітня – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Дозволяється будь-яка їжа.

Факти ICTV писали про традиції та заборони у Великий піст перед Великоднем.

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