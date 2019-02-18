Учених закликали прийти на YouTube для боротьби з дезінформацією.

Фанати YouTube стикаються з дезінформацією, яка може переконати їх змінити думку щодо фундаментальних питань, наприклад таких, як форма Землі.

До такого висновку дослідники дійшли, коли опитали 30 людей, які вірять у те, що Земля пласка, пише BBC.

Послідовниками теорії плоскої Землі люди могли стати після перегляду відео на YouTube, які вони в основному цитують в якості аргументів, відзначають вчені.

Професор Ешлі Ландрум з Техаського технічного університету бачить шкоду теорії плоскої Землі в тому, що вона викликає недовіру до інститутів і влади в цілому.

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Також вона закликала науковий світ знімати свої відео для YouTube, щоб перемогти дезінформацію.

До слова, вчені змоделювали відео змін Землі, які відбудуться за 250 млн років.

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