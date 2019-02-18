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Жайворонки vs сови: у кого мозок працює краще

У так званих сов та жайворонків мозок функціонує по-різному протягом дня.

Жайворонки vs сови: у кого мозок працює краще

Сови на відміну від жайворонків мають більш уповільнені реакції, сонливість і зниження уваги.

Такого висновку дійшли британські вчені, повідомляє ВВС.

У людей, які лягають приблизно о другій ночі та прокидаються після 10.00, мозок має набагато меншу робочу щільність нейронних зв’язків в тому, що стосується підтримки усвідомленого стану.

Сови потерпають від навантажень, які покладає на людину режим звичайного робочого дня.

Вчені досліджували діяльність мозку сов та жайворонків з 8.00 до 20.00.

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До речі, раніше вчені провели дослідження, у ході якого з’ясували, хто ризикує померти раніше сови або жайворонки.

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