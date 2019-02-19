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$7 за гречку та лікування водою: як українці живуть у Мексиці

Українка Юлія вже два роки живе в Канкуні (Мексика) і поділилася своїми враженнями про життя біля океану.

мексика

Українка Юлія вже два роки живе в Канкуні (Мексика) і поділилася своїми враженнями про життя біля океану, йдеться у сюжеті програми Ранок у Великому Місті.

Юлія живе в Канкуні з чоловіком і маленьким сином.

Мексика схожа на рай не тільки на картинках, але у неї є і свої мінуси.

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Погода в Мексиці

Перший з них – погода. Цілий рік в Канкуні +30 градусів, а іноді +32. “Найпрохолодніші” +28 бувають тільки взимку.

Також в Канкуні дуже висока вологість через безпосередню близькість Карибського моря. Через це дуже важко дихати. Тому дівчина з сім’єю їздить інші міста Мексики, щоб “подихати”.

Медицина в Мексиці

Також тут є проблема медицини.

За словами Юлії, всі хвороби тут лікують водою.

– Ви приходите до лікаря, на що скаржитеся, а вам кажуть, що ви, напевно, мало п’єте води, вам потрібно більше пити води, – розповіла вона.

Якщо справа не у воді, то лікар виявить проблему без аналізів. Тут всі купують страхові полюси, щоб обслуговуватися в приватних клініках і потім в “разі чого” гроші повертаються, але за консультації все одно потрібно платити.

Також є безкоштовна медицина, де запис до лікаря відбувається за місяць. У термінових випадках в черзі на прийом до лікаря можна простояти до п’яти годин.

Продукти в Мексиці

Юлія розповіла, що сумує за українською гречкою і молочними продуктами. У мексиканських супермаркетах їх просто немає, або вони зовсім інші, або дуже дорого коштують.

Наприклад, пачка гречки може обійтися в $5-7.

Нагадаємо, українці Оля і Олексій переїхали жити в Окленд (Нова Зеландія) і розповіли про красиву природу і рівень життя.

Фото: dreamstime

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