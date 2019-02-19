Яким буде 19 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 19 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Ранок може видатися дуже емоційним, тому не варто призначати зустрічі на цей час.

Енергії дня допоможуть розпочати багато справ і побудувати плани. Вирішувати виниклі проблеми бажано з повагою до оточуючих людей.

З таким же відносинами варто підійти й до справ з начальством.

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Сьогодні варто скасувати хірургічне втручання і вирішення будь-яких питань, пов’язаних зі здоров’ям.

Несприятливими в цей день вважається надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, брати чи давати гроші в борг, стрижка волосся.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на лютий 2019 року для всіх знаків зодіаку.