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Потрійна камера і дисплей з “дірою” – дизайн смартфона OnePlus 7

Інсайдери опублікували відео, на якому можна побачити, як може виглядати дизайн смартфона OnePlus 7.

OnePlus 7

В Youtube з’явилося відео, на якому можна побачити, як може виглядати смартфон OnePlus 7.

Новинка отримає аудіороз’єм 3,5 мм, а також потрійну камеру.

Основною зміною стане те, що дисплей займатиме набагато більше місця і при цьому буде оточений дуже тонкими рамками.

Крім того, під фронтальну камеру відведуть невеликий отвір.

Читайте: Презентація Apple 2019: як оновлять iPhone, iPad та iOS

Говорять також про те, що в екрану OnePlus 7 не буде вирізу, а замість цього його оснастять спливаючою селфі-камерою.

Остаточний дизайн новинки стане відомий у березні 2019 року.

До слова, стали відомі ціни на лінійку недорогих смартфонів Samsung Galaxy M.

Відео: Concept Creator

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