Інсайдери опублікували відео, на якому можна побачити, як може виглядати дизайн смартфона OnePlus 7.
В Youtube з’явилося відео, на якому можна побачити, як може виглядати смартфон OnePlus 7.
Новинка отримає аудіороз’єм 3,5 мм, а також потрійну камеру.
Основною зміною стане те, що дисплей займатиме набагато більше місця і при цьому буде оточений дуже тонкими рамками.
Крім того, під фронтальну камеру відведуть невеликий отвір.
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Говорять також про те, що в екрану OnePlus 7 не буде вирізу, а замість цього його оснастять спливаючою селфі-камерою.
Остаточний дизайн новинки стане відомий у березні 2019 року.
До слова, стали відомі ціни на лінійку недорогих смартфонів Samsung Galaxy M.
Відео: Concept Creator
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