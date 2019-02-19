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Супермісяць 2019 уже видно в США – перші фото

Суперповня в 2019 році з’явилася на небі в ніч з 18 на 19 лютого. Людство мало можливість спостерігати явище, коли Місяць виглядає набагато більшим, ніж зазвичай.

Супермісяць 2019 уже видно в США – перші фото

Суперповню земляни мали можливість спостерігати в ніч з 18 на 19 лютого.

У 2019 році супутник Землі наблизився до нашої планети на відстань (між центрами) 356,763 кілометрів.

Наступного разу земляни спостерігатимуть суперповню аж 24 грудня 2026 року. Тоді Місяць підійде ще ближче.

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Після цього 6 грудня 2052 року зближення Землі зі своїм супутником стане рекордним у XXI столітті.

До слова, супермісяць в Україні в 2019 можна буде спостерігати ще раз сьогодні, в ніч з 19 на 20 лютого.

Фото: Gary Hershorn

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