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Як повернути гроші за товар – три умови

Чи можна повернути гроші за товар, якщо він немає офіційної гарантії, належних документів? Як це діє та чи працює закон про захист прав споживачів на справі – далі у матеріалі.

Як повернути гроші за товар – три умови

Коли купуєте техніку, вам повинні видати саме фіскальний чек, а не товарний. Адже він дає вам право звернутися до офіційного сервісу. Перевіряйте чи техніка легальна, чи є маркування про проходження процедури.

Добре, якщо у магазині вам повертають гроші. А якщо ні, що робити далі?

Пишемо заяву в Держпродспоживслужбу, яка має вийти на перевірку.

Звертаємось до Державної фіскальної служби, бо невидача фіскального чека – це 100% порушення фінансової дисципліни. Це уникнення оподаткування.

Отже, повернути товар належної якості у магазин або обміняти його на інший аналогічний – можна, якщо дотримані наступні умови:

  • його немає в переліку тих товарів, які не підлягають обміну та поверненню;
  • він не використовувався і зберігся у тому вигляді, в якому його придбали;
  • минуло не більше 14 днів з моменту придбання товару.

Якщо умови не порушені, можна сміливо йти в магазин і наполягати на поверненні грошей.

Більше дивіться у сюжеті програми Ранок у великому місті.

Читайте: Як стати щасливим – 7 порад

До речі, раніше Факти ICTV писали про права покупця та як повернути неякісний товар.

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