Китайська компанія Xiaomi представила новий смартфон Mi 9. Флагман отримав три камери і надшвидку бездротову зарядку.

Xiaomi представила новий смартфон Mi 9. Флагман отримав три камери і надшвидку бездротову зарядку, пише Gizmodo.

Візуально Mi 9 відрізняється від попереднього телефону кольором корпусу, що переливається.

Смартфон буде доступний в чорному, фіолетовому і синьому кольорах.

До слова, у Китаї вийде модель Explorer Edition, де задня кришка виглядає прозорою.

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Mi 9 оснащений 6,39-дюймовим OLED-дисплеєм з Full HD і датчиком відбитку пальців.

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 855 і містить 6 або 12 гб оперативної пам’яті і до 256 гб вбудованої.

У Mi 9 вбудовано три камери:

з ширококутною лінзою,

теле-фото (дозволяє робити знімки з подвійним оптичним зумом без втрати якості),

надширокою лінзою, яка може знімати з оглядом на 117 градусів.

Основна камера з сенсором Sony і з дозволом на 48 мегапікселів, але за замовчуванням зніматиме у 12-мегапіксельному форматі.

Головне нововведення Mi 9 – надшвидка бездротова зарядка, яка при активації дозволить заряджати смартфон через спеціальний килимок з потужністю 20 ват.

У компанії стверджують, що це найшвидша бездротова зарядка на ринку смартфонів (у інших виробників – 7,5 або 10 ват).

Нова функція зарядить смартфон на 100% без проводів за 1 годину і 40 хвилин. У комплекті йде дротова зарядка на 27 ват – вона зарядить гаджет за 1 годину.

Спочатку Mi 9 можна буде купити тільки в Китаї.

Мінімальна версія з 6 гб оперативної пам’яті і 128 гб вбудованої обійдеться приблизно в $450 а максимальна з 12 гб оперативної пам’яті і 256 гб вбудованої і прозорою кришкою – в $600.

Спецверсію Mi 9 SE з більш слабким процесором і 64 гб вбудованої пам’яті можна буде купити за $300. У компанії не уточнили, коли він з’явиться на європейському ринку.

































3 камери і бездротова зарядка: Xiaomi представила смартфон Mi 9 / 8 фотографий

До слова, компанія Xiaomi розробила власну технологію сканеру відбитку пальців TouchID, роботу якого показала на відео.

Фото: Gizmodo