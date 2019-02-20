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Apple готує гнучкий iPhone – перші зображення новинки

З’явилися перші концепти гнучкого iPhone, який знаходиться на ранній стадії розробки.

Гнучкий iPhone

LetsGoDigital опублікував перші концепти нового гнучкого iPhone від компанії Apple, який наразі знаходиться на стадії розробки.

На сьогодні відомо, що компанія подала патент на складаний смартфон.

На основі креслень, які знаходяться в патенті, змогли скласти зображення, які дають уявлення про дизайн новинки.

У новому iPhone передбачені шарніри, які дають можливість складати гаджет всередину і назовні.

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Apple готує гнучкий iPhone – перші зображення новинки / 2 фотографии

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До слова, компанія Apple планує випустити у 2020 році iPhone, що буде оснащений новою 3D-камерою.

Фото: LetsGoDigital

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