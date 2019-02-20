Яким буде 20 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 20 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День пройде досить успішно, якщо заздалегідь все продумати і спланувати.

Можливо, вдасться вирішити питання з недоброзичливцями мирним шляхом, не вдаючись до агресивних заходів.

Прояв харизми, неординарного підходу сьогодні буде вельми до речі. Будь-яке заняття творчістю принесе задоволення.

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Може бути проявлений інтерес до отримання інформації, на цій хвилі можливі відкриття.

Романтичний настрій добре направити на зміцнення відносин.

Питаннями лікування краще не займатися. До здоров’я бажано бути дуже уважними.

Раніше Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на лютий 2019 року для всіх знаків зодіаку.