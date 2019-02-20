Сьогодні о 21.00 відбудеться презентація Samsung Galaxy Unpacked, під час якої повинні представити нові смартфони компанії.

Сьогодні о 21.00 за київським часом в Сан-Франциско відбудеться презентація Samsung Galaxy Unpacked, під час якої компанія повинна представити смартфони Galaxy S10 і S10+.

Спостерігати за прямою трансляцією можна буде на каналі Samsung Ukraine в Youtube.

Крім зазначених новинок очікується й поява на презентації першого складного смартфона компанії під назвою Galaxy Fold.

Також під час Galaxy Unpacked повинні анонсувати нові гаджети від Samsung, серед яких фітнес-трекер, розумний годинник і бездротові навушники.

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До слова, з’явилася перша фотографія смартфона Galaxy S10 Plus від компанії Samsung.