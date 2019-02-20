Samsung Fold почнуть продавати у квітні цього року. Оголошена також ціна Samsung Fold.

Samsung Fold – перший у світі смартфон, що складається, презентували 20 лютого.

Для створення апарату компанія винайшла нову систему петель для Fold, яка непомітна для користувача.









Samsung Fold: ціна, характеристики та дата продажів першого гнучкого смартфона / 2 фотографии

Перший у світі ультразвуковий сенсор відбитків пальців інтегрований, як і камера, у дисплей. Він робить не просто фото відбитка, а його 3D-малюнок.

У світі продажі Samsung Fold стартують у квітні за ціною від $1980 (більше 50 тис. грн).

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— The Verge (@verge) 20 февраля 2019 г.

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Характеристики Samsung Fold

Основний дисплей (внутрішній): 7,3″, QXGA+, Dynamic AMOLED, співвідношення сторін 4,2:3

Додатковий дисплей (зовнішній): 4,6″. HD+, Super AMOLED, співвідношення сторін 21:9

Основна камера: потрійна, 12 Мп (змінна діафрагма f / 1.5 – f / 2.4, автофокус Dual Pixel, OIS) + 12 Мп (телефото, f / 2.4, фазовий автофокус, OIS, дворазовий оптичний зум) + 16 Мп (f / 2.2 , надширококутний об’єктив, 123 °)

Фронтальна камера в складеному стані: 10 Мп, f / 2.2

Фронтальна камера в розкладеному стані: подвійна, 10 Мп (f / 2.2) + 8 Мп (f / 1.9, датчик глибини)

Процесор: 64-біт, вісім ядер, 7-нм

Оперативна пам’ять: 12 ГБ, LPDDR4X

Накопичувач: 512 ГБ, UFS 3.0

Акумулятор: 4380 мАг, швидка провідна і бездротова зарядка, підтримка реверсивної зарядки

Звук: стерео від AKG

ОС: Android 9.0 Pie

Кольори: сріблястий, чорний, зелений і синій

Додатково: підтримка десктопного режиму DeX, персональний помічник Bixby, оплата покупок за допомогою Samsung Pay

До речі, з’явилося перше відео, на якому можна побачити складаний смартфон від компанії Xiaomi.

Фото: verge