Samsung Galaxy S10 і S10+ отримають низку нововведень, але при цьому збережуть стандартний вхід для навушників.
Samsung Galaxy S10 і S10+ представлено 20 лютого. Старт продажів в Україні з 8 березня.
З нововведень Galaxy S10 і S10+: дисплей з підтримкою HDR10 +, сам дисплей називається Infinity O на матриці AMOLED.
Апарати мають Wi-Fi 6 і швидший LTE.
Перший у світі ультразвуковий сенсор відбитків пальців інтегровано в дисплей. Його не обдуриш.
The Galaxy S10’s ultrasonic fingerprint reader is amazing https://t.co/vCgMtLl3LY pic.twitter.com/k9kdEqBVIx
— The Verge (@verge) 20 февраля 2019 г.
Samsung Galaxy S10 і S10+ підтримують роботу навушників через вхід для jack.
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Ціни на Samsung Galaxy S10 і S10+ починаються від $899.
Samsung has unveiled the new Galaxy S10 lineup pic.twitter.com/Os7TFg9FIf
— The Verge (@verge) 20 февраля 2019 г.
Навушники Samsung Galaxy Buds дешевші, ніж AirPods, і заряджаються від смартфона. В Україні навушники коштують $130, але за передзамовленням вони йдуть у подарунок.
Характеристики Samsung Galaxy S10 и S10+
|S10
|S10+
|Пам’ять
|8 ГБ ОЗП (LPDDR4X)
128 ГБ ПЗП
|8 / 12 ГБ ОЗП (LPDDR4X)
128 ГБ / 1 ТБ ПЗП
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Основна камера
|потрійна камера з подвійною оптичною стабілізацією зображення OIS
телефото-камера: 12 Мп, PDAF, f/2.4, OIS (45°)
ширококутна: 12 Мп, Dual Pixel автофокус, f/1.5 — f/2.4, OIS (77°)
ультраширокоугольна: 16 Мп, f/2.2 (123°)
0,5х/2х оптичний зум, цифровой зум до 10х
|потрійна камера з подвійною оптичною стабілізацією зображення OIS
телефото-камера: 12 Мп, PDAF, f/2.4, OIS (45°)
ширококутна: 12 Мп, Dual Pixel автофокус, f/1.5 — f/2.4, OIS (77°)
ультраширокоугольна: 16 Мп, f/2.2 (123°)
0,5х/2х оптичний зум, цифровой зум до 10х
|Фронтальна камера
|10 Мп (f/1.9), кут огляду 80°, Dual Pixel автофокус, UHD-відео
|10 Мп (f/1.9) + 8 Мп (f/2.2), Живий фокус, Dual Pixel автофокус, UHD-відео
|Акумулятор
|3400 мАгод
|4100 мАгод
|Габарити
|149,9 х 70,4 х 7,8 мм
|157,6 х 74,1 х 7,8 мм
|Вага
|157 г
|175 г (керамічний — 198 г)
До слова, компанія раніше презентувала Samsung Fold – перший у світі складаний смартфон.
Фото: verge