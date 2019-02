Samsung Galaxy S10 і S10+ представлено 20 лютого. Старт продажів в Україні з 8 березня.

З нововведень Galaxy S10 і S10+: дисплей з підтримкою HDR10 +, сам дисплей називається Infinity O на матриці AMOLED.

Апарати мають Wi-Fi 6 і швидший LTE.

Перший у світі ультразвуковий сенсор відбитків пальців інтегровано в дисплей. Його не обдуриш.

— The Verge (@verge) 20 февраля 2019 г.

The Galaxy S10’s ultrasonic fingerprint reader is amazing https://t.co/vCgMtLl3LY pic.twitter.com/k9kdEqBVIx

Samsung Galaxy S10 і S10+ підтримують роботу навушників через вхід для jack.

Ціни на Samsung Galaxy S10 і S10+ починаються від $899.

Samsung has unveiled the new Galaxy S10 lineup pic.twitter.com/Os7TFg9FIf

— The Verge (@verge) 20 февраля 2019 г.