Samsung Galaxy S10 і S10+ отримають низку нововведень, але при цьому збережуть стандартний вхід для навушників.

Samsung Galaxy S10 і S10+ представлено 20 лютого. Старт продажів в Україні з 8 березня.

З нововведень Galaxy S10 і S10+: дисплей з підтримкою HDR10 +, сам дисплей називається Infinity O на матриці AMOLED.

Апарати мають Wi-Fi 6 і швидший LTE.

Перший у світі ультразвуковий сенсор відбитків пальців інтегровано в дисплей. Його не обдуриш.

Samsung Galaxy S10 і S10+ підтримують роботу навушників через вхід для jack.

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Ціни на Samsung Galaxy S10 і S10+ починаються від $899.

Samsung has unveiled the new Galaxy S10 lineup pic.twitter.com/Os7TFg9FIf — The Verge (@verge) 20 февраля 2019 г.

Навушники Samsung Galaxy Buds дешевші, ніж AirPods, і заряджаються від смартфона. В Україні навушники коштують $130, але за передзамовленням вони йдуть у подарунок.

Характеристики Samsung Galaxy S10 и S10+

S10 S10+ Пам’ять 8 ГБ ОЗП (LPDDR4X) 128 ГБ ПЗП 8 / 12 ГБ ОЗП (LPDDR4X)

128 ГБ / 1 ТБ ПЗП Основна камера потрійна камера з подвійною оптичною стабілізацією зображення OIS

телефото-камера: 12 Мп, PDAF, f/2.4, OIS (45°)

ширококутна: 12 Мп, Dual Pixel автофокус, f/1.5 — f/2.4, OIS (77°)

ультраширокоугольна: 16 Мп, f/2.2 (123°)

0,5х/2х оптичний зум, цифровой зум до 10х потрійна камера з подвійною оптичною стабілізацією зображення OIS

телефото-камера: 12 Мп, PDAF, f/2.4, OIS (45°)

ширококутна: 12 Мп, Dual Pixel автофокус, f/1.5 — f/2.4, OIS (77°)

ультраширокоугольна: 16 Мп, f/2.2 (123°)

0,5х/2х оптичний зум, цифровой зум до 10х Фронтальна камера 10 Мп (f/1.9), кут огляду 80°, Dual Pixel автофокус, UHD-відео 10 Мп (f/1.9) + 8 Мп (f/2.2), Живий фокус, Dual Pixel автофокус, UHD-відео Акумулятор 3400 мАгод 4100 мАгод Габарити 149,9 х 70,4 х 7,8 мм 157,6 х 74,1 х 7,8 мм Вага 157 г 175 г (керамічний — 198 г)

До слова, компанія раніше презентувала Samsung Fold – перший у світі складаний смартфон.

Фото: verge