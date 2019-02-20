19 лютого за $183 тис. пішло з молотка полотно з автографом колишнього президента СРСР Михайла Горбачова.

19 лютого за $183 тис. пішло з молотка полотно з автографом колишнього президента СРСР Михайла Горбачова, пише Інтерфакс.

Раніше представник аукціонного будинку Катерина Кухта розповіла історію появи картини.

У 2009 році студент попросив Горбачова, який прийшов провести лекцію в московському університеті, намалювати що-небудь на білому полотні.

Горбачов залишив на ньому тільки автограф і запропонував йому самому намалювати.

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Студент чорним маркером написав слово Простите.

Лот був проданий за 10 хвилин торгів анонімним телефонним покупцем.

Відомо, що лот виставив художник Іванов В.

Раніше Горбачов заявив, що в межах колишнього СРСР може з’явитися нова Союзна держава.

Фото: Катерина Кухта