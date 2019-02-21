Астрономи виявили у Нептуна сьомий місяць і назвали його Гіпокамп.
Астрономи, використовуючи телескоп Хаббл, виявили у Нептуна сьомий місяць і назвали його на честь давньогрецького міфологічного створення – Гіпокамп, повідомляє Nature.
Радіус виявленого місяця становить 17 км, що набагато менше за інші супутники Нептуна.
Орбіта Гіпокампу найбільше наближена до Протея, який є найбільшим місяцем планети.
Вчені висунули теорію про те, що сьомий місяць може бути частиною Протея, яка відкололася дуже давно, що підкріплює гіпотезу про створення системи лун Нептуна у результаті його зіткнень з космічними тілами.
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До слова, вчені створили відео, на якому змодельовані зміни на Землі через 250 млн років.
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