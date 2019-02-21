Погода в Україні на вихідних обіцяє бути сонячною та морозною. Детальніше про погоду у найближчі дні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Прогноз погоди на вихідні дає Укргідрометцентр.
У п’ятницю, 22 лютого, західно-південна частина країни очікує опади у вигляді снігу.
На Закарпатті та в сусідніх областях буде -1… +1°С.Читайте: Заморозки до -13°: прогноз погоди в Україні на березень
На більшій частині сходу країни буде -3 …-5°С, а також у Волинській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.
Київ і Харків – сонячно і без опадів, -5 …-7°С.
На півдні очікується від -3 до +1°С, а у Криму прогнозують дощі та +5…+7°С.
Рівне, Полтава та Суми отримають -4…-6°С.
У суботу, 23 лютого, по всій території України прогнозують сонячну погоду без опадів.
На заході і в центрі країни середня температура повітря складе -3…-5°С.
На півночі і північному сході буде -6…-8°С.
На півдні буде від -5 до -1°С. У Криму очікується -1…-3°С.
У неділю, 24 лютого, також буде сонячно і не очікується опадів. У середньому температура повітря підніметься на 3 градуси.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на весну.