Погода в Україні на вихідних обіцяє бути сонячною та морозною. Детальніше про погоду у найближчі дні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Прогноз погоди на вихідні дає Укргідрометцентр.

У п’ятницю, 22 лютого, західно-південна частина країни очікує опади у вигляді снігу.

На Закарпатті та в сусідніх областях буде -1… +1°С.

На більшій частині сходу країни буде -3 …-5°С, а також у Волинській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Київ і Харків – сонячно і без опадів, -5 …-7°С.

На півдні очікується від -3 до +1°С, а у Криму прогнозують дощі та +5…+7°С.

Рівне, Полтава та Суми отримають -4…-6°С.

У суботу, 23 лютого, по всій території України прогнозують сонячну погоду без опадів.

На заході і в центрі країни середня температура повітря складе -3…-5°С.

На півночі і північному сході буде -6…-8°С.

На півдні буде від -5 до -1°С. У Криму очікується -1…-3°С.

У неділю, 24 лютого, також буде сонячно і не очікується опадів. У середньому температура повітря підніметься на 3 градуси.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на весну.