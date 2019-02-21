Якщо ви вводите у пошуку “Де в Україні можна стрибнути з парашутом” – це означає, що ви вже набралися сміливості реалізувати свою парашутну мрію. Залишилося обрати найкраще місце для екстремального випробування.

Поруч з усіма великими містами України є аеродроми, на яких за допомогою професіоналів можна здійснити стрибок із парашутом. Отже, люди, які жадають адреналіну – ця інформація для вас.

Які бувають стрибки

Стрибок у тандемі (висота до 4000 м)

Безпека при виконанні тандем-стрибка найвища: ви стрибаєте з підготовленим інструктором.

Принцип простий – ваша підвісна система з’єднується з підвісною системою інструктора, а парашути знаходяться за його спиною.

Стрибок на парашуті типу “крило” (висота до 1300 м)

Безпека такого типу стрибка у тому, що парашут відкривається автоматично, а його купол повністю керований.

Принцип: самостійне відділення парашутиста від літака; самостійне управління куполом; самостійне приземлення у заданій точці.

Класичний стрибок (висота – 800 м) здійснюється за допомогою круглого парашута і відбувається після десяти хвилин польоту на літаку.

Принцип: у даному випадку приземлення відбувається за схемою “куди занесе”, так як даний тип парашута – некерований.

Кому не можна стрибати з парашутом

Стрибки з парашутом протипоказані, якщо людина має:

серцево-судинні та легеневі захворювання;

підвищений або знижений артеріальний тиск;

пошкодження органів слуху, зору;

нервові розлади;

цукровий діабет;

ниркові хвороби;

психіатричні захворювання;

травми черепа і захворюваннях опорно-рухового апарату;

також вага парашутиста повинна бути не менше 45 кг і не більше 100 кг.

Де стрибнути з парашутом в Україні

Київ Аеродром Чайка. Тут контрольний стрибок з інструктором обійдеться у 1950 грн. Також позначена ціна за спортивний стрибок з висоти до 4200 м – без сторонньої допомоги це коштуватиме всього 730 грн. На сайті вказана опція “ознайомлювальний стрибок”, і це коштуватиме 5400 грн. За цю плату вам нададуть курс наземної підготовки, медичну допомогу, страховку та інше. Також на території аеродрому Чайка працює центр парашутної підготовки.

Ціни

Стрибок у “тандемі” – 3800 грн.

Стрибок з інструктором – 1950 грн.

“Ознайомчий стрибок” – 5400 грн.

Адреса: Київська область, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 5.

Аеродром: Чайка.

Харків Харківський аероклуб ім. В.С. Гризодубової. Тут можна стрибнути з парашутом: у “тандемі” з інструктором з висоти 3900-4200 м, з десантним парашутом Д-5, Д-6, з парашутом типу “крило” Static Line, за програмою прискореного навчання вільному падінню AFF. Також у цьому аероклубі проводяться різноманітні навчально-тренувальні збори і змагання з класичного парашутизму, з групової акробатики та інших парашутних дисциплін.

Ціни

Стрибок у “тандемі” – 3500 грн.

Стрибок з парашутом типу “крило” – 1800 грн.

Перший стрибок з парашутом Д-5 – 1200 грн.

Адреса: м. Харьков, вул. Плеханівська 16а, 3-й поверх.

Аеродром: Коротич, Харківська облостях, р-н с. Новий Коротич.

Одеса X.SPORT.OGR. Тут можна стрибнути з парашутом типу “крило”. Також існує пропозиція тандем-стрибка. У вартість входить навчання і трансфер на аеродром і назад.

Ціни

Стрибок у “тандемі” – 3600 грн.

Стрибок з парашутом типу “крило” – 2000 грн.

Адреса: м. Одеса, вул. Академіка Гаркавого, 10.

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Дніпро Клуб активного відпочинку KAVA. Для того, щоб зробити стрибок тут, необхідно заздалегідь подати заявку у вигляді анкети або написати повідомлення координатору, який зв’яжеться з вами для уточнення деталей. У KAVA передбачено два види стрибка: одиночний і у “тандемі” з тренером.

Ціни

Стрибок у “тандемі” – 3550 грн.

Стрибок з парашутом типу “крило” – 1900 грн.

Адреса: м Дніпро, вул. Грушевського 1.

Аеродром: АВІА-СОЮЗ, Дніпропетровська область, селище Майське.

Чернігів АСК Прогрес. На цьому аеродромі можна здійснити самостійний стрибок з висоти 800 метрів, а також стрибок у “тандемі” з інструктором. У другому випадку висота, з якої відбуватиметься падіння, становить 3200 метрів (60 секунд вільного падіння).

Ціни

Стрибок у “тандемі” – 3300 грн.

Класичний стрибок – 950 грн.

Аеродром: АСК Прогрес, Чернігівська область, селище Прогрес.

Львів Free-sky. Крім стандартного самостійного стрибка з 800 метрів, тут можливий стрибок з парашутом Static Line. На відміну від круглих десантних парашутів, Static Line повністю керовані, що робить політ значно цікавішим (висота – 1200 м).

Ціни

Класичний стрибок – 880 грн.

Стрибок з парашутом типу “крило” – 1680 грн.

Стрибок у “тандемі” – 4200 грн.

Аеродром: Цунів, Львівська область, с. Заверешиця.

Раніше Факти ICTV писали, що на аеродромі Коротич у Харківській області 57 жінок-парашутисток з 19 країн світу встановили унікальний світовий рекорд.

Фото: Dreamstime.com