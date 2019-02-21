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Зліт Apple, захід Nokia: як за 19 років змінилася вартість 15 топ-брендів

Apple і Google продемонстрували феноменальний зліт на ринку за останні 19 років.  

Зліт Apple, захід Nokia: як за 19 років змінилася вартість 15 топ-брендів

За 19 останніх років світ спостерігав злети і падіння знаменитих брендів.

Згідно з дослідженням Interbrand, у 2000 році найдорожчим брендом була Coca-Сola. У 2018 ситуація повернулася так, що його посунули гіганти Google і Apple.

Також вражає стрибок Amazon, який у 2014 замикав топ-15 найдорожчих брендів світу, а за підсумками 2018 розташувався вже в трійці лідерів прямо під Apple і Google.

У 6-хвилинному ролику також відображено захід бренду Nokia.

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Консалтингове агенство спиралося на на дані: Thomson Reuters – для фінансової інформації; Global Data – для споживчої інформації та цінності брендів; Infegy – для аналізу соцмереж.

До слова, в 2018 вартість компанії Amazon досягла $1 трлн.

Фото: pressureua

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