Яким буде 22 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 22 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День підходить для очищення і позбавлення від всього непотрібного, на усунення перешкод. Почніть з банального прибирання в будинку.

Якщо у вас є справи або стосунки, в яких необхідно поставити крапку, сьогодні саме час.

Також можна зайнятися вивченням чогось нового, особливо пов’язаного з мистецтвом.

Однак не плануйте на сьогодні діяльність, від якої ви очікуєте результатів – краще сконцентруватися на процесі.

У спілкуванні варто проявити стриманість, а всі питання обговорювати спокійно і раціонально.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу, стрижка волосся.

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