На вихідних на Київ очікує безліч цікавих заходів. Факти ICTV розкажуть, куди піти в цей вікенд.
Можна відвідати виступ Mari Cheba або концерт групи The Wise Guyz.
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Також можна сходити на Національний відбір на Євробачення і підтримати улюблених виконавців.
Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.
World Rock Hits 80-90
Будинок Архітектора
22 лютого, 19.00
Вартість: 450-850 грн
Придбати квитки можна тут
Led Zeppelin, Nirvana, Blur, the Beatles, PInk Floyd, Queen – історія рок-музики налічує сотні великих колективів, а жанр продовжує поповнюватися новими іменами.
Реп – найпопулярніший жанр музики на сьогоднішній день, але рок житиме вічно, як великі симфонії Бетховена або Моцарта.
На сцені Будинку Архітектора відбудеться концерт World Rock Hits 80-90, присвячений легендарним хітам, які знають та люблять мільйони людей по всьому світу.
Tempesta di Mare
Будинок звукозапису Українського радіо
22 лютого, 19.00
Вартість: 150-450 грн
Придбати квитки можна тут
У 2019 Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України вирішив посилити класичний репертуар, взяв нове сценічне ім’я для проекту Kyiv State Symphony Orchestra і запросив на посаду головного диригента досвідченого маестро, професора Луїджі Гаджеро.
На своєму першому виступі цього року оркестр зіграє відому українську симфонію Максима Березовського C-Dur, концерт для фагота Моцарта, італійську симфонію Мендельсона і Бурю на море Йозефа Гайдна.
Національний відбір Євробачення 2019
Палац Культури КПІ
23 лютого, 18.00
Вартість: 390-1390 грн
Придбати квитки можна тут
З 14 по 18 травня увага мільйонів телеглядачів і музичних фанатів по всьому світу буде прикута до телеекранів з трансляцією Євробачення 2019, яке цього року пройде в столиці Ізраїлю, Тель-Авіві. Але перед цим ми повинні визначитися з ім’ям артиста, який представлятиме нашу країну на конкурсі.
У цьому захоплюючому процесі беруть участь найкращі молоді виконавці України. 23 лютого в Будинку культури КПІ ми дізнаємося імена суперфіналістів проекту.
The Wise Guyz
Caribbean Club
24 лютого, 19.00
Вартість: 150-380 грн
Придбати квитки можна тут
The Wise Guyz запрошують відсвяткувати разом 19-річчя колективу в столичному клубі Caribbean Club. Кантрі, свінг, рокабіллі, рок-н-рол, танці, драйв, хороші люди і веселий настрій – все це буде на вечірці.
Особливими гостями стануть старожили українського рок-н-ролу, гурт the Boomerangs.
Приємний бонус – презентація та перегляд короткометражного фільму про рок-н-рольне життя країни Timeless.
Mari Cheba
Бізнец-центр Каньйон
24 лютого, 19.30
Вартість: 300 грн
Придбати квитки можна тут
Ритми життя – це сольний напів-акустичний концерт тріп-хоп проекту Mari Cheba, який музиканти готували майже півтора роки.
Проникливий вокал, музика з інструментів ручної роботи, елементи індійської і слов’янської національної музики – не дарма голос Марі Чеби отримав звання найкращого жіночого вокалу за версією Trip Hop Nation.
Її цікаво слухати, музика пробирає до самих кісточок. До того ж, це відмінна можливість познайомитися з новим арт-простором на Подолі.
Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.