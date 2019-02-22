На вихідних на Київ очікує безліч цікавих заходів. Факти ICTV розкажуть, куди піти в цей вікенд.

Можна відвідати виступ Mari Cheba або концерт групи The Wise Guyz.

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Також можна сходити на Національний відбір на Євробачення і підтримати улюблених виконавців.

Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

World Rock Hits 80-90

Будинок Архітектора

22 лютого, 19.00

Вартість: 450-850 грн

Придбати квитки можна тут

Led Zeppelin, Nirvana, Blur, the Beatles, PInk Floyd, Queen – історія рок-музики налічує сотні великих колективів, а жанр продовжує поповнюватися новими іменами.

Реп – найпопулярніший жанр музики на сьогоднішній день, але рок житиме вічно, як великі симфонії Бетховена або Моцарта.

На сцені Будинку Архітектора відбудеться концерт World Rock Hits 80-90, присвячений легендарним хітам, які знають та люблять мільйони людей по всьому світу.

Tempesta di Mare

Будинок звукозапису Українського радіо

22 лютого, 19.00

Вартість: 150-450 грн

Придбати квитки можна тут

У 2019 Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України вирішив посилити класичний репертуар, взяв нове сценічне ім’я для проекту Kyiv State Symphony Orchestra і запросив на посаду головного диригента досвідченого маестро, професора Луїджі Гаджеро.

На своєму першому виступі цього року оркестр зіграє відому українську симфонію Максима Березовського C-Dur, концерт для фагота Моцарта, італійську симфонію Мендельсона і Бурю на море Йозефа Гайдна.

Національний відбір Євробачення 2019

Палац Культури КПІ

23 лютого, 18.00

Вартість: 390-1390 грн

Придбати квитки можна тут

З 14 по 18 травня увага мільйонів телеглядачів і музичних фанатів по всьому світу буде прикута до телеекранів з трансляцією Євробачення 2019, яке цього року пройде в столиці Ізраїлю, Тель-Авіві. Але перед цим ми повинні визначитися з ім’ям артиста, який представлятиме нашу країну на конкурсі.

У цьому захоплюючому процесі беруть участь найкращі молоді виконавці України. 23 лютого в Будинку культури КПІ ми дізнаємося імена суперфіналістів проекту.

The Wise Guyz

Caribbean Club

24 лютого, 19.00

Вартість: 150-380 грн

Придбати квитки можна тут

The Wise Guyz запрошують відсвяткувати разом 19-річчя колективу в столичному клубі Caribbean Club. Кантрі, свінг, рокабіллі, рок-н-рол, танці, драйв, хороші люди і веселий настрій – все це буде на вечірці.

Особливими гостями стануть старожили українського рок-н-ролу, гурт the Boomerangs.

Приємний бонус – презентація та перегляд короткометражного фільму про рок-н-рольне життя країни Timeless.

Mari Cheba

Бізнец-центр Каньйон

24 лютого, 19.30

Вартість: 300 грн

Придбати квитки можна тут

Ритми життя – це сольний напів-акустичний концерт тріп-хоп проекту Mari Cheba, який музиканти готували майже півтора роки.

Проникливий вокал, музика з інструментів ручної роботи, елементи індійської і слов’янської національної музики – не дарма голос Марі Чеби отримав звання найкращого жіночого вокалу за версією Trip Hop Nation.

Її цікаво слухати, музика пробирає до самих кісточок. До того ж, це відмінна можливість познайомитися з новим арт-простором на Подолі.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.