На індонезійському острові Бачан сфотографували велетенську бджолу, яку вважали вимерлою.

Вченим на індонезійському острові Бачан вдалося сфотографувати велетенську бджолу, яка входить до Червоної книги, повідомляє BBC.

Розміри комахи становлять близько 4 см, а розмах її крил – 6 см. Її потужні щелепи прийнято порівнювати з щелепами жука-оленя.

Помітили бджолу на тому ж самому острові, де вона була відкрита ентомологом Альфредом Воллесом у 1858 році.

Востаннє кількох представників цього виду бачили на островах Індонезії у 1981 році.

З того часу популяція виду скоротилася настільки сильно, що його вважали вимерлим.

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До слова, вчені виявили в ДНК великої білої акули мутації, які повинні допомогти у боротьбі з раком.

Фото: BBC