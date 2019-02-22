На індонезійському острові Бачан сфотографували велетенську бджолу, яку вважали вимерлою.
Вченим на індонезійському острові Бачан вдалося сфотографувати велетенську бджолу, яка входить до Червоної книги, повідомляє BBC.
Розміри комахи становлять близько 4 см, а розмах її крил – 6 см. Її потужні щелепи прийнято порівнювати з щелепами жука-оленя.
Помітили бджолу на тому ж самому острові, де вона була відкрита ентомологом Альфредом Воллесом у 1858 році.
Востаннє кількох представників цього виду бачили на островах Індонезії у 1981 році.
З того часу популяція виду скоротилася настільки сильно, що його вважали вимерлим.
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До слова, вчені виявили в ДНК великої білої акули мутації, які повинні допомогти у боротьбі з раком.
Фото: BBC