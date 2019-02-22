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Розмах крил 6 см – вчені знайшли гігантську бджолу

На індонезійському острові Бачан сфотографували велетенську бджолу, яку вважали вимерлою.

Бджола

Вченим на індонезійському острові Бачан вдалося сфотографувати велетенську бджолу, яка входить до Червоної книги, повідомляє BBC.

Розміри комахи становлять близько 4 см, а розмах її крил – 6 см. Її потужні щелепи прийнято порівнювати з щелепами жука-оленя.

Помітили бджолу на тому ж самому острові, де вона була відкрита ентомологом Альфредом Воллесом у 1858 році.

Востаннє кількох представників цього виду бачили на островах Індонезії у 1981 році.

З того часу популяція виду скоротилася настільки сильно, що його вважали вимерлим.

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До слова, вчені виявили в ДНК великої білої акули мутації, які повинні допомогти у боротьбі з раком.

Фото: BBC

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