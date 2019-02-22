Компанія SpaceX запустила ізраїльський місячний зонд Beresheet та індонезійський супутник зв’язку PSN-6.

Запуск ракети-носія Falcon 9 проходив з мису Канаверал (США).

Успішне відділення підтверджено. SpaceIL почав двомісячну подорож на Місяць. Успішний вивід Nusantara Satu на геосинхронну перехідну орбіту підтверджений. 70-я місія SpaceX завершена, – завили в компанії.

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До слова, Ізраїль – четверта країна у світі, яка висилає експедицію на Місяць. Раніше земний супутник досліджували РФ, США і Китай.

Перший ступінь ракети, яка виконував роль розгінного блоку, зробив м’яку посадку на платформі в Атлантичному океані.

Also inside Falcon 9’s fairing is SpaceIL’s lunar spacecraft pic.twitter.com/uKk9c4cDnH — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Раніше Факти ICTV писали, що NASA планує здійснити новий політ людей на Місяць до 2028 року.

Фото: SpaceX