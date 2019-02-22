Факти ICTV пропонують простий рецепт як приготувати корисну сирну запіканку з манкою і родзинками.

Сир — дуже корисний продукт, бо містить велику кількість білків, які легко засвоюються організмом. Сирна запіканка – це чудовий варіант поживного сніданку. Легка у приготуванні, доволі бюджетна до того ж завжди смачна. Тому до вашої уваги рецепт ніжної запіканки.

Інгредієнти сирної запіканки:

Сир – 500 г (жирність визначте відносного свого раціону);

Яйця – 2 шт;

Сметана – 3 ст. л;

Цукор – 3 ст. л;

Манна крупа – 3 ст. л;

Ванільний цукор – 1 пакетик;

Родзинки – 100 гр;

Масло для змащування форми.

Як приготувати сирну запіканку

Родзинки потрібно залити кип’ятком, щоб вони стали ніжними і м’якими.

Сир найкраще брати із високим відсотком жирності, щоб отримати ніжну масу. Перетираємо його у блендері до однорідної консистенції, або ж користуємося м’ясорубкою чи навіть виделкою.

Білки відділяємо від жовтків. Жовтки збиваємо зі звичайним та ванільним цукром, додаємо сирну масу та манку. Все ретельно перемішати і залишити на 5-10 хвилин, щоб манка набухла.

Тим часом збиваємо білки з сіллю на високій швидкості, готові білки додаємо у сирну масу. Всипаємо родзинки, які попередньо треба відтиснути від зайвої вологи.

Форму для запіканки слід змастити маслом, опісля присипати манкою по усьому периметру, щоб при запіканні сформувалася приємна скоринка.

Виливаємо готову масу у форму, змащуємо сметаною і запікаємо 30 хв у духовці розігрітій до 180 °C.

Запіканку можна їсти теплою або ж холодною, від цього вона не втратить своєї поживності. До столу подаємо зі сметаною або джемом.

За бажанням можна додати сік та/або цедру половинки лимона, а замість родзинок використати горіхи, сухофрукти або шоколад.

Смачного!