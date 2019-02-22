Факти ICTV пропонують простий рецепт як приготувати корисну сирну запіканку з манкою і родзинками.
Сир — дуже корисний продукт, бо містить велику кількість білків, які легко засвоюються організмом. Сирна запіканка – це чудовий варіант поживного сніданку. Легка у приготуванні, доволі бюджетна до того ж завжди смачна. Тому до вашої уваги рецепт ніжної запіканки.
Інгредієнти сирної запіканки:
- Сир – 500 г (жирність визначте відносного свого раціону);
- Яйця – 2 шт;
- Сметана – 3 ст. л;
- Цукор – 3 ст. л;
- Манна крупа – 3 ст. л;
- Ванільний цукор – 1 пакетик;
- Родзинки – 100 гр;
- Масло для змащування форми.
Як приготувати сирну запіканку
- Родзинки потрібно залити кип’ятком, щоб вони стали ніжними і м’якими.
- Сир найкраще брати із високим відсотком жирності, щоб отримати ніжну масу. Перетираємо його у блендері до однорідної консистенції, або ж користуємося м’ясорубкою чи навіть виделкою.
- Білки відділяємо від жовтків. Жовтки збиваємо зі звичайним та ванільним цукром, додаємо сирну масу та манку. Все ретельно перемішати і залишити на 5-10 хвилин, щоб манка набухла.
- Тим часом збиваємо білки з сіллю на високій швидкості, готові білки додаємо у сирну масу. Всипаємо родзинки, які попередньо треба відтиснути від зайвої вологи.
- Форму для запіканки слід змастити маслом, опісля присипати манкою по усьому периметру, щоб при запіканні сформувалася приємна скоринка.
- Виливаємо готову масу у форму, змащуємо сметаною і запікаємо 30 хв у духовці розігрітій до 180 °C.
Запіканку можна їсти теплою або ж холодною, від цього вона не втратить своєї поживності. До столу подаємо зі сметаною або джемом.
За бажанням можна додати сік та/або цедру половинки лимона, а замість родзинок використати горіхи, сухофрукти або шоколад.
Смачного!