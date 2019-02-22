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Сирна запіканка з манкою і родзинками – рецепт

Факти ICTV пропонують простий рецепт як приготувати корисну сирну запіканку з манкою і родзинками.

Сирна запіканка з манкою і родзинками – рецепт

Сир — дуже корисний продукт, бо містить велику кількість білків, які легко засвоюються організмом. Сирна запіканка – це чудовий варіант поживного сніданку. Легка у приготуванні, доволі бюджетна до того ж завжди смачна. Тому до вашої уваги рецепт ніжної запіканки.

Інгредієнти сирної запіканки:

  • Сир – 500 г (жирність визначте відносного свого раціону);
  • Яйця – 2 шт;
  • Сметана – 3 ст. л;
  • Цукор – 3 ст. л;
  • Манна крупа – 3 ст. л;
  • Ванільний цукор – 1 пакетик;
  • Родзинки – 100 гр;
  • Масло для змащування форми.

Як приготувати сирну запіканку

  • Родзинки потрібно залити кип’ятком, щоб вони стали ніжними і м’якими.
  • Сир найкраще брати із високим відсотком жирності, щоб отримати ніжну масу. Перетираємо його у блендері до однорідної консистенції, або ж користуємося м’ясорубкою чи навіть виделкою.
  • Білки відділяємо від жовтків. Жовтки збиваємо зі звичайним та ванільним цукром, додаємо сирну масу та манку. Все ретельно перемішати і залишити на 5-10 хвилин, щоб манка набухла.
  • Тим часом збиваємо білки з сіллю на високій швидкості, готові білки додаємо у сирну масу. Всипаємо родзинки, які попередньо треба відтиснути від зайвої вологи.
  • Форму для запіканки слід змастити маслом, опісля присипати манкою по усьому периметру, щоб при запіканні сформувалася приємна скоринка.
  • Виливаємо готову масу у форму, змащуємо сметаною і запікаємо 30 хв у духовці розігрітій до 180 °C.

Запіканку можна їсти теплою або ж холодною, від цього вона не втратить своєї поживності. До столу подаємо зі сметаною або джемом.

За бажанням можна додати сік та/або цедру половинки лимона, а замість родзинок використати горіхи, сухофрукти або шоколад.

Смачного!

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