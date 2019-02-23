Гороскоп на березень 2019 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на березень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У березні Овни відчують, що з їх плечей звалився тягар. У вас нарешті з’явиться можливість зупинитися і переглянути своє життя, побудувати плани на майбутнє. До вас прийде спокій, ви перестанете витрачати сили бездумно і прагнути до першості у всьому. Ваш вектор буде націлений на роботу.

Справи у березні йтимуть повільно, знадобляться додаткові вкладення. Але не засмучуйтеся – це того варте. Те, над чим зараз працюєте триватиме не один день і приноситиме стабільний дохід.

Гороскоп для Тельців

Місяць несподіваних змін, можливо, про себе нагадають події травня 2018 року. Насамперед вам варто переглянути своє ставлення до фінансів та інших матеріальних можливостей. Є небезпека нераціонально витратити гроші. Можлива сварка з коханою людиною через них.

Жага нових відчуттів, емоційна нестійкість створює проблеми, яких можна було б уникнути. Може з’явитися романтичне захоплення, яке швидше за все не буде довготривалим.

Дуже гарний час для творчих людей. З’явиться можливість додаткового заробітку. Може надійти несподівана, але дуже перспективна ділова пропозиція.

Гороскоп для Близнюків

У цей період вірогідні стреси. Будьте пильні у всьому, що ви чуєте або читаєте – швидше за все, цей матеріал містить знання, які варто запам’ятати.

Можливо, що ваші ідеї і думки піддадуться критиці з боку керівництва, або у керівника виникне невдоволення вашим способом самовираження. Ви можете зробити багато помилок через неуважність. Взагалі складний місяць для інтелектуальної діяльності.

Не довіряйте порожнім обіцянкам, остерігайтеся неправдивої інформації, намагайтеся придушити власне роздратування і не реагуйте на прояв гніву оточуючих.

Гороскоп для Раків

У березні вам слід йти до мети і не зупинятися. Успіх чекає лише тих, хто займає активну позицію і готовий діяти. Зараз не вийде проявити пасивність, навіть і не думайте про це.

У цей період ви зіткнетеся з ситуаціями, які допоможуть вам зрозуміти себе. Це дасть можливість змінити напрям, в якому рухаєтеся. До інших можливостей відноситься шанс знайти друзів, вступити у групи, зайняти більш високе, престижне становище.

Гороскоп для Левів

У березні ви раз у раз стикатиметься з перешкодами, але не нарікайте на долю. Все це дасть можливість змінити курс і почати жити по-новому.

У цей період буде важко зберегти своє положення або статус. Зараз не варто потрапляти у ситуації, в яких успіх залежатиме від вашої популярності і ставлення оточуючих. Якщо ви займаєте керівну посаду, можна очікувати на загальне невдоволення і навіть відкриту опозицію. Зараз краще працювати наодинці, колективні підприємства не увінчаються успіхом.

Гороскоп для Дів

У цілому березень – хороший місяць. Ви відчуєте себе впевненіше і будете переконані, що зусилля не пропадуть дарма. У свою чергу ця позиція приверне до вас людей і успіх, якого домагаєтеся. Головне не ставати надмірно самовпевненими.

У березні вам може несподівано посміхнутися удача. Намагайтеся її не упустити.

Хоча ви і відчуваєте приплив життєвої сили, можливі спалахи ліні. Але навряд чи пасивність зробить цей період результативним.

Гороскоп для Терезів

У березні вам щастить практично у всьому. Ті ситуації, які відбуватимуться у вашому житті, дадуть вам привід пишатися собою. Ви для всіх будете бажаним гостем. Банкети, офіційні прийоми пройдуть успішно.

Це відмінний час для створення офіційних спілок, встановлення контакту з клієнтами, гармонізації особистих і ділових партнерських взаємовідносин.

Без вагань виставляйте власні пріоритети і захищайте свої переконання і принципи.

Гороскоп для Скорпіонів

Внутрішні протиріччя можуть підштовхнути вас до непередбачених дій. Обставини спонукають вас реагувати на подразники не так, як ви звикли.

Ймовірно розставання з людиною, яка має для вас велике значення. Ця розлука може бути, як вашим власним несподіваним рішенням, так і ініціативою іншої людини.

Ситуації, які виникають у цей період, не несуть тривалого характеру і мають тенденцію до постійної зміни.

Гороскоп для Стрільця

У березні у вас з’явиться шанс зайняти місце керівника. Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище у суспільстві або домогтися іншого особистого успіху.

Можливо, ви потрапите у ситуацію, яка змусить вас засумніватися у своїй правоті чи майбутньому успіху нинішньої роботи. Однак ви здатні досягти і досягнете поставленої мети, якщо зумієте подолати роздратування і розчарування.

Гороскоп для Козерогів

Сприятливий місяць в усіх відношеннях. У вас з’явиться шанс продемонструвати свої можливості. У цей період ваші прохання будуть почуті, навколишні будуть налаштовані до вас доброзичливо.

Творча жилка, сила характеру допоможуть отримати значну користь з цього періоду.

Гороскоп для Водоліїв

Ви відчуєте вітер змін. Для багатьох цей місяць стане поворотним в особистому житті. У цей час романтика стане невід’ємною частиною вашого життя.

Партнери та інші союзники надаватимуть вам підтримку, а ви у свою чергу зробите свій внесок у спільне підприємство.

До негативних тенденцій цього періоду відносяться надмірна поблажливість до своїх слабкостей і посилена гонитва за задоволеннями.

Бережіть свою репутацію! Протягом цього місяця намагайтеся не вступати у конфлікти, не реагувати на провокації.

Гороскоп для Риб

Хороший місяць чекає на Риб. Скористайтеся позитивним потенціалом цього періоду, знову повірте у себе. Не втратьте свій шанс почати все з чистого аркуша, навчіться бачити істинне і не піддаватися ілюзіям.

У цей період ви зіткнетеся з ситуаціями, які спонукатимуть вас до змін. До інших можливостей відноситься шанс знайти друзів, вступити у групи, зайняти більш престижне становище.