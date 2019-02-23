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Гороскоп на сьогодні, 23 лютого

Яким буде 23 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 23 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

У цей день енергії допоможуть виконувати справи і вирішувати питання швидко і легко.

Поверніться до того, що давно відкладали. Все вдасться.

Однак, зверніть увагу, що не варто ризикувати зі справами, які вимагають довгої концентрації.

Старанність і дисципліна вам допомагатимуть, але не впадайте в фанатизм.

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Сьогодні добре зайнятися творчістю.

Не плануйте галасливих вечірок, але знаходите час для спілкування, воно буде легким і приємним.

Проведіть день у колі рідних і близьких.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV також давали гороскоп на 2019 року для всіх знаків зодіаку.

 

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