Яким буде 24 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 24 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День буде сприятливим, проте може проявлятися гіпертрофоване почуття справедливості і бажання довести свою точку зору.

Слідкуйте за своєю поведінкою, щоб нікого не образити.

Сьогодні також добре брати участь у змаганнях і швидких справах, які саме і вимагають відсутності зайвих роздумів і сумнівів.

Плануйте більше коротких справ на день. Сприятлива робота по дому, починаючи з прибирання і закінчуючи будівництвом і декоруванням.

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День може бути дуже активним, тому подбайте про зняття надмірного нервового і фізичного напруження.

А в кінці дня постарайтеся виділити час для спокійної прогулянки, медитації і, по можливості, масляного масажу.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV також давали гороскоп на 2019 року для всіх знаків зодіаку.