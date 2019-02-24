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Huawei Mate X – представлено конкурента гнучкому смартфону Samsung Fold

Huawei Mate X підтримує роботу в мережах 5G.

Huawei Mate X – представлено конкурента гнучкому смартфону Samsung Fold

Huawei Mate X – перший складаний смартфон китайської компанії – було представлено 24 лютого на конференції MWC 2019.

Huawei оснастила смартфон 8-дюймовим OLED-екраном товщиною 5,4 мм, повідомляє The Verge.

Якщо апарат скласти, користувач отримує два екрани діагоналлю 6,6 і 6,38 дюйма. У такому стані Mate X має товщину 11 мм.

У свій новий смартфон Huawei встановили акумулятор на 4500 мА/год.

Пристрій може похвалитися роботою з мережами 5G.

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Ціна Huawei Mate X – $2607 за модель з 512 гігабайтами вбудованої пам’яті і 8 гігабайтами оперативної пам’яті.

Старт продажів – середина 2019 року.

До слова, 20 лютого було представлено перший у світі складаний смартфон Samsung Fold.

Фото: HuaweiMobile

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