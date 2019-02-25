Яким буде 25 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 25 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні варто бути гранично уважними і акуратними у всіх сферах, намагайтеся перевіряти інформацію і бути максимально м’якими в спілкуванні, оскільки взаєморозуміння може досягатися тільки в результаті тривалого обговорення.

Подбайте про свій емоційний стан і за можливості уникайте надмірного нервового напруження.

Крім того, сьогодні може проявлятися деяка жорсткість і категоричність у прийнятті рішень і діях, що вельми сприятливо, якщо вам потрібно зрушити з мертвої точки яку-небудь давню справу, але бажано, щоб це прагнення не перейшло в сферу спілкування, щоб не спровокувати непотрібні конфлікти.

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Постарайтеся сьогодні бути не надто вимогливими до себе і оточуючих.

Несприятливо: початок подорожей.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV також давали гороскоп на 2019 року для всіх знаків зодіаку.