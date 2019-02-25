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Погода в Україні на сьогодні, 25 лютого (КАРТА)

Майже по всій території Україні буде хмарно з проясненнями, а вдень очікується тепла погода.

Погода в Україні на сьогодні, 25 лютого (КАРТА)

Прогноз погоди на сьогодні, 25 лютого, публікує Укргідрометцентр.

У центрі і на півдні України буде хмарно з проясненнями, температура вдень від 2° до 6°, а вночі від – 1° до -9 °.

У західних та північних областях буде хмарно, температура повітря прогріється до + 7° вдень, проте вночі впаде до -5 °.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

На сході країни пройде мокрий сніг. Температура – 1° … 3° тепла вдень і – 3°…- 7 ° вночі.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на весну.

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