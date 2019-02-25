Факти ICTV зібрали для вас популярні варіанти розвантажувального дня.

Розвантажувальні дні – простий, швидкий та ефективний спосіб очистити організм та поступово позбутися зайвих кілограмів.

Для чого це потрібно?

З часом організм звикає до будь-якого режиму харчування, кількості їжі та калорій, які ми витрачаємо за день. Тому, навіть якщо ви підтримуєте правильний раціон, то ви все одно залишатиметеся на одному рівні і ніякі зміни не відбуватимуться.

А от така дієта на один день перезавантажує організм та допомагає відпочити.

Тож, пропоную вам 10 найпопулярніших варіантів розвантажувальних днів.

Кефірний . 1,5 літра кефіру – це все, що ви можете випити за день. Рекомендується вживати кожні три години.

. 1,5 літра кефіру – це все, що ви можете випити за день. Рекомендується вживати кожні три години. Яблучний. З’їдайте по триста грам яблук кожні три години. Не варто застосовувати при підвищеній кислотності чи гастриті.

М’ясний . Відваріть 400 грам м’яса та розділіть на чотири прийоми. Можна їсти разом з простими овочами та запивати трав’яним чаєм.

. Відваріть 400 грам м’яса та розділіть на чотири прийоми. Можна їсти разом з простими овочами та запивати трав’яним чаєм. Огірковий . Розділіть півтора кілограми огірків на п’ять прийомів. Допускається вживання одного вареного яйця.

. Розділіть півтора кілограми огірків на п’ять прийомів. Допускається вживання одного вареного яйця. Вівсяний . П’ять разів за день з’їдайте по сорок грамів відвареної вівсяної крупи.

. П’ять разів за день з’їдайте по сорок грамів відвареної вівсяної крупи. Сирковий . Вам знадобиться 700 грам низькокалорійного сиру, які варто вжити за шість прийомів.

. Вам знадобиться 700 грам низькокалорійного сиру, які варто вжити за шість прийомів. Салатний. Зробіть один великий легкий салат на цілий день. Не можна використовувати овочі, які містять крохмаль – картопля, буряк, відварена морква.

Сухофруктовий . Вживайте розмочені сухофрукти п’ять разів протягом дня по 100 грам. Корисний при проблемах з серцем.

. Вживайте розмочені сухофрукти п’ять разів протягом дня по 100 грам. Корисний при проблемах з серцем. Гречаний . Рекомендовано з’їдати одну чашку запареної гречки через кожні 2-3 години.

. Рекомендовано з’їдати одну чашку запареної гречки через кожні 2-3 години. Кавуновий. Розділіть півтора кілограми кавуна (без шкірки) на 5-6 прийомів їжі.

Розвантажувальні дні слід влаштовувати на постійній основі не більше двох разів на тиждень. Важливо! На наступний день після такої дієти слід буди уважним із харчуванням, аби різко не перевантажити свій шлунок.

Фото: Foodiesfeed