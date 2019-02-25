За першу добу флагманський смартфон від компанії Xiaomi під назвою Mi 9 попередньо замовили більше 1 млн осіб.

Через першу добу після відкриття попереднього замовлення на смартфон Xiaomi Mi 9 його оформили понад 1 млн осіб, повідомляє IXBT.

За словами глави Xiaomi Лей Цзуня, виробництво новинки почалося у січні, завдяки чому компанія повинна задовольнити величезний попит на смартфон.

У роздрібних магазинах Китаю Xiaomi Mi 9 з’явиться 26 лютого. У європейських магазинах поява смартфона очікується 28 лютого.

Залежно від версії на 64 або 128 ГБ пам’яті вартість новинки складе 449 і 499 євро (близько 13,8 тис. та 15,3 тис. грн) відповідно.

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До слова, на конференції MWC 2019 представили гнучкий смартфон китайської компанії Huawei Mate X.

Фото: IXBT