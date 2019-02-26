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Гороскоп на сьогодні, 26 лютого

Яким буде 26 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 26 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

У цей день може проявлятися підвищена чутливість, і якщо ви направите її в правильне русло, це може допомогти вам встановити більш душевний і близький контакт з оточуючими, однак це буде потребувати від вас більшої дбайливості, терпіння і розуміння в спілкуванні.

Проте, дуже високий ризик занадто бурхливих і різких реакцій, тому постарайтеся сьогодні не планувати заходів, пов’язаних із доказом своєї точки зору і суперечками.

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Врівноважити емоційний стан допоможуть помірні фізичні навантаження і духовні практики – бажано запланувати їх заздалегідь протягом дня, щоб вони носили “профілактичний” характер.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.

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