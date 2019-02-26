Нещодавно офіційно представили бюджетний Samsung Galaxy M20. Коли він з’явиться в Україні, скільки коштуватиме і які гаджети ще можна купити за ці гроші – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Samsung Galaxy M20 надійде у продаж в березні 2019 року і спочатку буде доступний в Україні тільки на Rozetka.

Рекомендована вартість гаджета – 6199 грн, а на початку продажів планують дати спеціальну акційну вартість – 5555 грн.

До слова, у смартфона екран з діагоналлю 6,3 дюйма і роздільною здатністю 2340х1080 пікселів.

8-ядерний процесор, 3 або 4 Гб вбудованої пам’яті і 32 або 64 оперативної.

Потужний акумулятор на 5000 мАг.

Основна камера подвоена- 13 Мп і 5 Мп, а фронталки – 5 Мп.

















Samsung Galaxy M20: ціна в Україні і ще 3 смартфони за ті ж гроші / 4 фотографии

Фото: IXBT

Що ще можна купити за ці гроші

Взяли 3 варіанти з різних компаній вам для порівняння.

iPhone 5s на 16 Гб

Ціна — 5 631 грн.

Діагональ – 4 дюйми, 1136х640.

Пам’ять – 1 Гб оперативної і 16 Гб вбудованої.

Фронталки – 1,2 Мп, а основна – 8 Мп.

Huawei P Smart

Ціна – 6499 грн.

Екран – 6.21 дюйма, 2340×1080.

Дві основні камери: 13 Мп + 2 Мп, фронтальна камера: 8 Мп.

Пам’ять – 3 ГБ/64 ГБ вбудованої пам’яті + microSD (до 512 ГБ).

Підтримка 2-х SIM-карт.

Nokia 6.1 Dual Sim

Зараз на нього зробили акцію – 5999 грн.

Екран 1920×1080. 4 ГБ/64 ГБ вбудованої пам’яті + microSD / SDHC (до 128 ГБ) / 3G / LTE / GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / Beidou / підтримка 2х SIM-карт

Основна камера – 16 Мп, Фронталки – 8 Мп.

Нагадаємо, представлені також Samsung Galaxy S10 і S10+.