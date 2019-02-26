NASA Earth Observatory оприлюднила фотографії виверження вулкана Шивелуч, який знаходиться на Камчатці (Росія).

NASA Earth Observatory опублікувала фото, на якому можна побачити виверження вулкана Шивелуч, який знаходиться на Камчатці (Росія).

Ріст вулканічного купола почали спостерігати протягом 8-15 лютого, супутники фіксували теплові аномалії кожного дня.

Почалося виверження 21 лютого, коли стався викид стовпа пари та газу з попелом. 25 лютого виверження вулкана все ще продовжувалося.

За останні 10 тис. років вулкан Шивелуч вивергався близько 60 разів.

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До слова, 20 лютого стало відомо, що на Сицилії (Італія) прокинувся найбільший вулкан Європи Етна.

Фото: NASA Earth Observatory