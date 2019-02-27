PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого

Яким буде 27 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 27 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

День підходить для активних дій, змагань і фізичних навантажень.

Водночас рекомендується знизити активність в спілкуванні, оскільки є ризик надмірного тиску на оточуючих.

Сьогодні не варто починати важливі справи – результати не будуть відповідати вашим очікуванням.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу, початок подорожей.

Читайте: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка