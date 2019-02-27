Яким буде 27 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
Гороскоп на сьогодні, 27 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.
День підходить для активних дій, змагань і фізичних навантажень.
Водночас рекомендується знизити активність в спілкуванні, оскільки є ризик надмірного тиску на оточуючих.
Сьогодні не варто починати важливі справи – результати не будуть відповідати вашим очікуванням.
Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу, початок подорожей.
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До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2019 року.
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