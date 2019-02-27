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Nintendo анонсувала Pokemon Sword та Pokemon Shield

Компанія Nintendo анонсувала нові відеоігри у всесвіті Покемон – Pokemon Sword та Pokemon Shield.

Pokemon Sword Pokemon Shield

Сьогодні компанія Nintendo провела стрім, під час якого були анонсовані відеоігри Pokemon Sword та Pokemon Shield.

Місцем дії новинок стане регіон Galar, в якому гравці зустрінуть як нових персонажів, так вже й таких улюблених покемонів як Пікачу.

Також були представлені й нові стартові покемони – Грукі, Скорбані і Соббл.

Судячи з першого трейлеру можна сказати, що у Pokemon Sword та Pokemon Shield повернуться всі старі механіки “полювання” на покемонів, які змінили в серії Let’s Go.

Вихід нових відеоігор намічений на кінець 2019 року ексклюзивно на Nintendo Switch.

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До слова, компанія NetherRealm Studios розповіла подробиці про Mortal Kombat 11.

Фото: Nintendo

Відео: The Official Pokémon YouTube channel

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