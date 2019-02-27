Компанія Nintendo анонсувала нові відеоігри у всесвіті Покемон – Pokemon Sword та Pokemon Shield.

Сьогодні компанія Nintendo провела стрім, під час якого були анонсовані відеоігри Pokemon Sword та Pokemon Shield.

Місцем дії новинок стане регіон Galar, в якому гравці зустрінуть як нових персонажів, так вже й таких улюблених покемонів як Пікачу.

Також були представлені й нові стартові покемони – Грукі, Скорбані і Соббл.

Судячи з першого трейлеру можна сказати, що у Pokemon Sword та Pokemon Shield повернуться всі старі механіки “полювання” на покемонів, які змінили в серії Let’s Go.

Вихід нових відеоігор намічений на кінець 2019 року ексклюзивно на Nintendo Switch.

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До слова, компанія NetherRealm Studios розповіла подробиці про Mortal Kombat 11.

Фото: Nintendo

Відео: The Official Pokémon YouTube channel