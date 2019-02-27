В Україні почастішали страшні випадки нападу собак на людей. Вони закінчуються каліцтвом та навіть смертю. В чому причина собачої агресії, хто опікується цією проблемою та як захиститись, якщо на вас напала собака – далі у матеріалі.

У столичному сквері Дашу атакували семеро собак. Всі вони були домашні та без повідка.

– У мене відняло дар мови, я дуже сильно злякалася, і не розуміла що робити далі. Оборонятися марно, вони стрибали на дуже велику висоту, десь по пояс мені, діставали до моїх рук. Відійти назад було марно, тому що вони просто бігли за мною, – каже постраждала.

Дівчина медик, і запевняє, від чисельних рваних ран її врятувало тепле пальто. Господиня ж своїх собак ніяк зупинити не могла. Що робити в таких ситуаціях і чи існує закон, який карає власників собак за недбальство та каліцтво оточуючих?

– На жаль, мушу сказати, що в нашому законодавстві навіть не передбачені такі поняття, як агресивні, або бійцівські породи собак. Тому і захист в нас, на разі, обмежений, – розповідає юрист Ярослава Борка.

Власнику собаки, який вигулює тварину без намордника та повідка, у разі нападу на оточуючих, загрожує попередження або штраф від 17 до 51 гривні. Тобто, за завдані комусь каліцтва, власник собаки лише відмовить собі в можливості випити від однієї до двох філяжанок кави. Дійсно дієве покарання для справжнього собачника передбачене лише у разі повторного прояву агресії. Тут або штраф від 51 до 85 гривень, або конфіскація тварини.

Та тут постає інше питанні: як довести, що собака на вас дійсно напав зненацька, а не ви самі його провокували

– Необхідно звернутися до органів національної поліції, щоб факт нападу зафіксували. Якщо було здійснено фізичну, моральну шкоду, звернутися з позовом до суду, до хазяїна тварини, – говорить юрист.

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До речі, у селі Нікольському Херсонської області бродяча собака напала на 9-річну дівчинку та розірвала їй обличчя.