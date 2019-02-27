У провінції Гуйчжоу (Китай) оголеного одруженого чоловіка і його коханку прив’язали до дерева на очах натовпу.
У провінції Гуйчжоу (Китай) оголеного одруженого чоловіка і його коханку прив’язали до дерева на очах натовпу, пише Daily Mail з посиланням на китайське видання btime.com.
За даними ЗМІ, пару публічно зганьбили після того, як дружина чоловіка зловила їх під час зради.
Поліція заявила, що інцидент був викликаний емоційними спорами, і почала розслідування.
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Прив’язану жінку звільнили і накрили одягом.
Всіх фігурантів доставили до поліцейського відділку.
Нагадаємо, в Китаї п’яний чоловік три години ходив по високовольтних дротах.
Фото: dreamstime
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