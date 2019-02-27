Цього місяця гравці побачать нові частини популярних серій відеоігор і нові проекти відомих розробників. Факти ICTV зібрали найочікуваніші відеоігри березня 2019 року.

Tropico 6

Любителі економічних стратегій цього місяця можуть побудувати свою “бананову імперію” в Tropico 6. Як і в попередніх частинах серії, гравці візьмуть на себе роль Ель Президенте – лідера вигаданої нації Тропіко, якому доведеться побудувати своє місто на островах Карибського моря.

Спочатку проект мав вийти в січні, але розробники вирішили взяти ще кілька місяців, аби “відполірувати” гру.

Так само, як і в Tropico 5, події протікатимуть в чотирьох епохах: починаючи від колоніальної і закінчуючи сучасною. Як й раніше гравцям буде доступно багато режимів, серед яких кампанія, в якій доведеться розвивати свою імперію, паралельно виконуючи завдання союзників і радників.

Цікавість серії Tropico, в порівнянні з іншими економічними стратегіями, в тому, що думка жителів дуже сильно впливає на легітимність Ель Президенте. А в новій частині розробники вирішили підняти цю складову до нового рівня й обіцяють, що рішення гравця впливатимуть і на продуктивність жителів острова, що може привести до масових бунтів.

Великим нововведенням в Tropico 6 стане й те, що у гравців з’явиться можливість з’єднувати головне місто з іншими островами за допомогою мостів і таким чином розширювати свою імперію.

Реліз для консолей повинен також відбутися цього року, однак вже ближче до літа.

Дата виходу: 29 березня

Платформи: ПК

Dead or Alive 6

Нова частина популярної серії в жанрі Fighting Dead or Alive вже дуже скоро зазирне на ігрові платформи, принісши з собою багато змін і нововведень.

Цього разу список бійців поповниться всього двома персонажами: мексиканським бійцем Дієго, який готовий використовувати будь-який брудний трюк для перемоги, і НіКО – дівчиною вченим, яка не тільки вміло використовує бойовий стиль сілат, але й не проти раз-другий познайомити суперників з розрядами блискавки.

Сюжет не передрікає нічого незвичайного і продовжиться після подій попередньої частини починаючи з того, як одна з головних персонажів відеоігри Касумі вирішує покинути свій клан.

Dead or Alive 6 намагалися зробити максимально приємним для новачків серії, додавши можливість здійснювати базові комбо натисненням однієї кнопки, а також ввівши шкалу, яку можна використовувати для виконання спецприйомів та ухилення від атак суперника завдяки натисканню легкої комбінації кнопок.

Під час знайомства з бета версією, здавалося, що відеогра дуже сильно заточена під новачків, і що матчі на високому рівні не будуть такими цікавими. Однак через кілька годин, коли мій ранг піднявся вище середньостатистичних гравців, мені почали потрапляти дійсно цікаві суперники.

Dead or Alive 6 повинен стати приємним сюрпризом для всіх фанатів жанру, а також тих, хто любить провести час, змагаючись з друзями, але не особливо заглиблюючись в більш складні механіки відеоігри.

Дата виходу: 1 березня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Devil May Cry 5

Постріл-постріл, активуйте Devil Trigger, адже популярна серія Devil May Cry повертається і в цей раз не у вигляді перезапуску, а повноцінною п’ятою частиною, яка продовжить історію мисливця на демонів на ім’я Данте.

Відеогра перетерпіла багато змін і перше, що кидається в очі – це її стиль. На відміну від попередніх частин, візуально вона більше нагадує перезапуск DmC, але при цьому залишається у тому ж всесвіті, в якому відбувалися події попередніх частин.

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Цікавою особливістю є те, що в якості движка для Devil May Cry 5 обрали RE Engine, який вперше використали в Resident Evil 7. Завдяки цьому нове протистоянні агентства Devil May Cry демонам виглядає досить моторошно.

Історія почнеться через кілька років після подій Devil May Cry 4. Дивний чоловік на ім’я Ві знаходить Данте і просить його розслідувати напади демонів, які почали відбуватися по всьому світу.

Крім Данте, під контролем гравців опиняться Неро і новачок серії Ві, причому від кожного з них варто очікувати унікального геймплея. Данте, як й раніше, буде озброєний своїм величезним мечем і пістолетами Ebony та Ivory. При цьому в його арсенал додасться й нова зброя, серед якої повноцінний мотоцикл.

Неро ж не покине свій меч Червона Королева, але ось на зміну демонічній руці прийдуть механічні протези, які зроблені спеціально для того, аби надавати демонам по м’якому місцю. У кожного з них буде свій список прийомів, що дозволити підбирати їх під необхідну ситуацію.

Новачок Ві не дуже-то сильний боєць і в битві покладається на власних демонічних істот, які схожі на птицю і пантеру. Крім того, в його арсеналі є й певна магія та величезний голем. Це дозволяє розправлятися з демонами не тільки ефективно, але й зі стилем, як це прийнято в Devil May Cry.

Зігравши в демо-версію можна з упевненістю сказати, що фанати, через 11 років, отримають дійсно гідне продовження серії.

Дата виходу: 8 березня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Tom Clancy’s The Division 2

Розробники з Massive Entertainment вирішили, що помилки Tom Clancy’s The Division не повинні їх зупиняти в тому, щоб створити дійсно хорошу гру і врахували побажання гравців, працюючи над другою частиною.

Цього разу місцем дії локалізованого постапокаліпсису стане Вашингтон, в якому тим, хто вижив після епідемії доводиться боротися з місцевими бандами і мародерами.

Tom Clancy’s The Division 2 продовжить традиції попередника по змішуванню жанрів Third Person Shooter і RPG, чим нагадує відому серію Borderlands.

Хоча відеогра й виглядає дуже реалістично, багато хто боїться, що вона повторить помилки попередньої частини, в якій на одного ворога іноді йшла більш ніж одна обойма, хоча з захисту у нього були куртка і шапка.

Візуально Tom Clancy’s The Division 2 істотно відрізняється від свого попередника. Це обумовлено не тільки новим місцем дії, але й тим, що події відбуваються влітку, а не взимку. Навіть при даунгрейді графіки перша частина виглядала досить добре, тому можна сподіватися, що візуальна складова в цей раз не розчарує.

У новинці, крім спільних операцій, гравців чекає і поява рейдів, в яких можуть брати участь до восьми осіб. Крім того, розробники пообіцяли, що після виходу відеоігри її чекає кілька безкоштовних оновлень, якими введуть нові режими і сюжетні завдання.

Дата виходу: 15 березня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Sekiro: Shadows Die Twice

Компанія From Software, яка відома своїми важкими іграми з серії Souls піднесла сюрприз у вигляді анонсу Sekiro: Shadows Die Twice, який багато чим відрізняється від останніх проектів розробників.

Однак варто очікувати, що новинка буде не менш складною, ніж попередні відеоігри From Software, оскільки компанія будує відеоігри таким чином, щоб гравець міг пройти їх, якщо готовий вчитися тим механікам і нюансам, які в них існують.

Цього разу під контроль гравців потрапить ніндзя по імені Секіро, якому потрібно врятувати свого лорда, якого викрав невідомий самурай.

Розробники обіцяють, що це буде їхня найдинамічніша відеогра, яка може претендувати на те, щоб бути представником жанру Hack and Slash. Хоча вона багатьом схожа на серію Souls, геймплей перетерпів чимало змін. Одна з них – можливість завдавати шкоди не напряму, а спробувати “розхитати” стійку суперника і розправитися з ним одним ударом.

Крім того, досліджувати локації можна буде за допомогою спеціального гака, який дасть можливість забратися туди, куди в попередніх проектах From Software забратися було б просто неможливо.

Пряме зіткнення з ворогами тепер також не обов’язкове завдяки новій стелс-системі, яка дозволяє витончено, і головне тихо, прибрати супротивника. Але варто пам’ятати, що любов розробників до босів менше не стала, а застати зненацька їх в Sekiro: Shadows Die Twice не вийде, тому навички володіння мечем відточити все ж доведеться.

Ця відеогра прекрасно підійде тим хто шукає не тільки захоплюючого геймплея, але й можливості випробувати свої навички.

Дата виходу: 22 березня

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, ПК

До слова, компанія Nintendo анонсувала нові відеоігри Pokemon Sword та Pokemon Shield.

Фото: Kalypsomedia, Teamninja Studio, IGN, Sekirothegame, Devil May Cry

Відео: GameSpot Trailers, PlayStation, Devil May Cry