Сьогодні, у час соціальних мереж, навчитися робити гарні знімки для багатьох дуже актуально. Факти ICTV зібрали найкращі поради, як правильно фотографуватися.
У сучасному світі вміння фотографувати та фотографуватися вже починає визначати людину.
Під час пошуку роботи, роботодавець окрім резюме просить надіслати посилання на соцмережі. Там зазвичай є безліч фотографій, які можуть розповісти про життя людини.
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Часто на фото можна зустріти напружені обличчя або переляканий погляд.
Факти ICTV зібрали шість порад, як правильно фотографуватися і виглядати красиво на будь-якому знімку.
Впевненість
Найважливіша порада. Під час підготовки до зйомки, проаналізуйте фото, які у вас вже є. Вирішіть, в яких позах ви виходите найкраще. Це може допомогти вам розслабитися.
Одяг
Вплив одягу на людину та її оточення залишається незмінно важливим. Він може приховати недоліки фігури і підкреслити достоїнства.
Багато фотографів дотримуються думки, що одяг навіть для фото повинен бути зручним.
Якщо ж одяг буде не за розміром або незручним, то людина не зможе розслабитися.
Головне завдання одягу – допомогти відчувати себе красивою, що додасть впевненості.
Зачіска
Стиліст може допомогти досягти впевненості за допомогою зачіски. Саме волосся підкреслює красу обличчя і приховує недоліки зовнішності.
Якщо ж немає грошей і часу на стиліста, тоді можна скористатися порадами.
– Намочіть хвилясте волосся і дайте йому висохнути. Іноді струшуйте мокрі пасма, щоб не злиплися.
– Якщо у вас довге волосся, то для фото краще розпустіть.
– Не пригладжуйте сильно волосся. На фото може здатися, що у вас лиса голова.
– Не робіть начос для зйомки крупним планом, оскільки це може візуально збільшити розмір голови.
Макіяж
Макіяж є найважливішим елементом для зйомки крупним планом. Сучасні камери бачать щонайменші вади у макіяжі, тому краще скористатися послугами професійного візажиста.
Але якщо немає часу, тоді
– Використовуйте тональні основи з матуючим ефектом, щоб уникнути жирного блиску.
– Вибирайте теплі і натуральні кольори, щоб виглядати більш природно.
– Використовуйте світлу губну помаду, щоб візуально зробити губи більше.
– Недоліки особи можна приховати, якщо виступаючі частини покрити тоном темніше, а іншу частину – світліше. Також повне обличчя можна подовжити, якщо з боків нанести тон більш темного відтінку.
Поза і ракурс
Якщо ви стоїте прямо, розташувавши плечі і стегна паралельно камері, то ви будете виглядати більшою, ніж насправді.
Якщо ви розгорнете плечі під кутом до камери, а обличчя повернете до неї, тоді ви будете виглядати стрункіше.
Не рекомендується стояти з прямими руками і ногами – це виглядає неприродно. Красиво виглядає плавний вигин руки або трохи вільного простору між руками і тілом.
Зазвичай фотограф може підказати вдалу позу.
Освітлення
Світла має бути багато. Якщо погана погода, тоді додайте штучних джерел освітлення.
Через нестачу світла на обличчі можуть вийти лякаючі тіні.
Якщо фотографуєте в сонячну погоду під листям, тоді на обличчі можуть вийти тіньові плями. Це теж потрібно врахувати.
Раніше Факти ICTV публікували найпопулярніші студійні фотосесії в Україні.
Фото: dreamstime