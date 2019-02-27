Сьогодні, у час соціальних мереж, навчитися робити гарні знімки для багатьох дуже актуально. Факти ICTV зібрали найкращі поради, як правильно фотографуватися.

У сучасному світі вміння фотографувати та фотографуватися вже починає визначати людину.

Під час пошуку роботи, роботодавець окрім резюме просить надіслати посилання на соцмережі. Там зазвичай є безліч фотографій, які можуть розповісти про життя людини.

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Часто на фото можна зустріти напружені обличчя або переляканий погляд.

Факти ICTV зібрали шість порад, як правильно фотографуватися і виглядати красиво на будь-якому знімку.

Впевненість

Найважливіша порада. Під час підготовки до зйомки, проаналізуйте фото, які у вас вже є. Вирішіть, в яких позах ви виходите найкраще. Це може допомогти вам розслабитися.

Одяг

Вплив одягу на людину та її оточення залишається незмінно важливим. Він може приховати недоліки фігури і підкреслити достоїнства.

Багато фотографів дотримуються думки, що одяг навіть для фото повинен бути зручним.

Якщо ж одяг буде не за розміром або незручним, то людина не зможе розслабитися.

Головне завдання одягу – допомогти відчувати себе красивою, що додасть впевненості.

Зачіска

Стиліст може допомогти досягти впевненості за допомогою зачіски. Саме волосся підкреслює красу обличчя і приховує недоліки зовнішності.

Якщо ж немає грошей і часу на стиліста, тоді можна скористатися порадами.

– Намочіть хвилясте волосся і дайте йому висохнути. Іноді струшуйте мокрі пасма, щоб не злиплися.

– Якщо у вас довге волосся, то для фото краще розпустіть.

– Не пригладжуйте сильно волосся. На фото може здатися, що у вас лиса голова.

– Не робіть начос для зйомки крупним планом, оскільки це може візуально збільшити розмір голови.

Макіяж

Макіяж є найважливішим елементом для зйомки крупним планом. Сучасні камери бачать щонайменші вади у макіяжі, тому краще скористатися послугами професійного візажиста.

Але якщо немає часу, тоді

– Використовуйте тональні основи з матуючим ефектом, щоб уникнути жирного блиску.

– Вибирайте теплі і натуральні кольори, щоб виглядати більш природно.

– Використовуйте світлу губну помаду, щоб візуально зробити губи більше.

– Недоліки особи можна приховати, якщо виступаючі частини покрити тоном темніше, а іншу частину – світліше. Також повне обличчя можна подовжити, якщо з боків нанести тон більш темного відтінку.

Поза і ракурс

Якщо ви стоїте прямо, розташувавши плечі і стегна паралельно камері, то ви будете виглядати більшою, ніж насправді.

Якщо ви розгорнете плечі під кутом до камери, а обличчя повернете до неї, тоді ви будете виглядати стрункіше.

Не рекомендується стояти з прямими руками і ногами – це виглядає неприродно. Красиво виглядає плавний вигин руки або трохи вільного простору між руками і тілом.

Зазвичай фотограф може підказати вдалу позу.

Освітлення

Світла має бути багато. Якщо погана погода, тоді додайте штучних джерел освітлення.

Через нестачу світла на обличчі можуть вийти лякаючі тіні.

Якщо фотографуєте в сонячну погоду під листям, тоді на обличчі можуть вийти тіньові плями. Це теж потрібно врахувати.

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Фото: dreamstime