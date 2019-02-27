Користувачі мережі залишають фото, відео та персональні дані на своїх сторінках в інтернеті, які можуть без відома використовувати інші ресурси. Факти ICTV розповідають, як видалити особисті дані з мережі.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Досить поширеним стало те, що користувачі можуть побачити своє фото із соцмережі на інформаційному сайті, яке опублікували без вашого дозволу.

Звернення до адміністрації сайту

Видалити контент можна, якщо його розміщення порушує міжнародні норми. Google реагує на повідомлення у рамках закону США Про авторське право в цифрову епоху, який має назву DMCA.

Експерти радять спершу звернутися до власника сайту, реєстратора доменного імені або хостинг-провайдера з прохання видалили контент.

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Експерт з інформаційної безпеки Микита Книш наголошує, що зазвичай великі та впливові сайти одразу реагують на скарги, тому що хвилюються за свою репутацію.

Сайти можуть виключити з пошукової видачі, а це призведе до втрати відвідувачів та фінансових витрат.

Прибрати сайт з пошукової видачі

Якщо ваша особиста інформація з’явилася на дошках оголошень або на сайтах, які не мають форму зворотного зв’язку, то треба прибрати цей сайт по ключовому запиту з пошуковиків.

– Ви повинні бути власником цього контенту, власником авторського права на цей контент або мати документи, що підтверджують особу. Якщо, наприклад, опубліковано техпаспорт на машину з вашим ім’ям, це є підставою для видалення цих даних з результатів пошукової видачі, – пояснює Микита Книш.

Звернення до суду

Якщо не вдалося видали інформацію через форми скарг, потрібно звертатися до суду. Якщо суддя зобов’язав видалити якийсь контент, провайдер обов’язково це виконає.

Раніше Факти ICTV писали, що Google Play виявив шкідливі програми для Android, які спрацьовують під час руху смартфона.

Фото: Dreamstime.com