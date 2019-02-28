У NASA заявили, що хочуть залучити підприємства України до проектів з дослідження Місяця.

Керівник NASA Джим Бріденштайн під час зустрічі з послом України у США Валерієм Чалим заявив, що хотів би залучити українські підприємства до проектів у сфері дослідження Місяця, передає посольство України в США у Facebook.

Під час зустрічі сторони також обговорили співпрацю у сфері дослідження космосу в мирних цілях.

Була досягнута домовленість щодо підготовки до підписання Угоди про співпрацю і використанні космічного простору в мирних цілях.

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Учасники зустрічі акцентували увагу на проекті Антарес, як гарному прикладі українсько-американської роботи в космічній сфері та обговорили розширення співпраці.

До слова, у Херсонській області збираються створити плавучу платформу для запуску ракет.