Яким буде 28 лютого для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого, публікує Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні може виникнути бажання докопатися до істини, і з одного боку, це дозволить більш глибоко вивчити ваші запитання, додасть нових розумінь і дасть дуже глибоке розуміння. Але з іншого боку, це бажання може принести неприємності, якщо ви перенесете його реалізацію в сферу відносин – є ймовірність прояву зайвої скрупульозності і вимогливості по відношенню до оточуючих, що може викликати взаємні звинувачення і конфлікти.

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День не підходить для важливих справ і починань. Сьогодні краще зайнятися роботою по дому і виконанням простих повсякденних обов’язків.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019 року.