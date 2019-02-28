У 2019 Масляна святкується з 4 по 10 березня.

Масляна у 2019 році розпочнеться 4 березня і триватиме тиждень, до 10 березня.

Масляна – це стародавнє слов’янське свято присвячене кінцю зими і весняному пробудженню природи. Свято прижилося й у православних українців.

Великдень у 2019 році святкуватимуть 28 квітня, а значить Великий піст розпочнеться 11 березня (за 7 тижнів до Великодня. – Ред.). Відповідно Масляна починається за тиждень до поста – з 4 по 10 березня.

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Головною традицією на Масляну, яку активно дотримуються сучасні українці, є випічка млинців. Вони символізують сонце.

Крім того, випікають оладки, пироги, вареники, сирники, пампушки і булочки. В останній день Масляної на столі повинна бути яєчня.

До речі, ми вже писали про те, як пережити Масляну без наслідків для фігури.

Фото: Pixabay