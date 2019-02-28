З кожним теплим місяцем кількість концертів, виступів і фестивалів збільшується з геометричною прогресією. Факти ICTV розкажуть, куди піти у першому місяці весни.
Кияни у березні зможуть сходити на концерт Томмі Кеша або Стівена Вілсона або відірватися на вечірці разом з Tiesto.
Також можна відвідати виступ балету Сухішвілі.
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Факти ICTV підготували список найкращих заходів березня.
Стівен Вілсон
Жовтневий палац
2 березня, 19.00
Вартість: 680-2990 грн
Придбати квитки можна тут
Стівен Вілсон – головний популяризатор жанру прогресив-рок, лідер культового проекту Porcupine Tree. У 2013 році він втомився тягнути групу на своїх плечах, тому музиканти розбіглися, а Стівен присвятив себе сольній творчості.
З огляду на, що саме Вілсон був центральною фігурою колективу, вічним натхненником і музичним генієм, в його сольних альбомах сконцентрована вся міць прогресив-року – одного з найбільш складних і непередбачуваних жанрів.
До Києва британський музикант приїде з презентацією альбому To The Bone, який вийшов в 2017 році.
Tiesto
Stereo Plaza
3 березня, 21.00
Вартість: 1349-5499 грн
Придбати квитки можна тут
Бог танцювальної електроніки, гордість Нідерландів, музикант, продюсер, філантроп і один з найкращих діджеїв сучасності (а за версією деяких видань взагалі найкращий електронний музикант в світі) Тієсто повертається з виступом в Київ.
Якщо ви були на минулому концерті або бачили записи його сетів на фестивалі Tomorrowland, то сумнівів залишатися не повинно – виступ не можна пропускати.
Цілком можливо, що це буде найкраща вечірка у житті: неймовірне світлове шоу, епічність та найякісніша електронна музика.
Наталя Могилевська
Палац Україна
5 березня, 19.00
Вартість: 290-1490 грн
Придбати квитки можна тут
Вітчизняні естрадні виконавці наввипередки ставлять рекорди за кількістю українських міст в гастрольному турі. Ставка Наталі Могилевської – 60 населених пунктів України.
Її останній хіт Я завелась теж не відстає і показує чудові рейтинги в ефірах популярних радіостанцій.
Народна артистка обіцяє гарячу суміш танців і музики, тому чекаємо нових пісень і готуємося отримувати заряд гарного настрою.
До речі, Могилевська підтримала виконавицю MARUV і запросила на свій концерт в ролы почесного гостя. Можливо у Палаці Україна можна буде почути дует або просто пісню переможниці нацвідбору Євробачення.
Алессандро Сафіна
Палац Україна
6 березня, 19.00
Вартість: 699-2299 грн
Придбати квитки можна тут
Чарівність, харизма, талант. Алессандро Сафіна – це Артист з великої літери. Його виступ в Києві приурочено до Міжнародного жіночого дня, тому квиток на концерт оперної суперзірки може стати відмінним подарунком для вашої коханої людини.
Виступати італійський тенор буде в компанії симфонічного оркестру, тому улюблені пісні Сафіни прозвучать як годиться – з феєричним шоу і епічним розмахом відбувається на сцені.
Балет Сухішвілі
Палац Україна
7-10 березня, 19.00
Вартість: 700-1950 грн
Придбати квитки можна тут
Якими тільки гучними титулами не нагороджували балет Сухішвілі. Восьме чудо світу, шторм на сцені, танцюристи, які кидають виклик гравітації, але факт залишається фактом: Національний балет Грузії – це унікальний танцювальний колектив з багаторічною історією.
Про них знімали документальні фільми, найкращі світові дизайнери присвячували їм колекції одягу, їм аплодувала сама королева Великої Британії!
Києву пощастило, що балет Сухішвілі виступить не один раз, а дасть кілька концертів поспіль з 7 по 10 березня, щоб всі бажаючі потрапили на їхній виступ.
Junior Fashion Week
КВЦ Парковий
21-24 березня, 13.00
Вартість: 300-600 грн
Придбати квитки можна тут
Хто сказав, що Париж – столиця моди? Київ теж претендує на це звання – і не без причини. В кінці березня в столиці пройде Junior Fashion Week, присвячений дитячій моді і всьому, що з нею пов’язано.
Протягом чотирьох днів в КВЦ Парковий можна буде придбати нові колекції найкращих вітчизняних і зарубіжних брендів, дізнатися, що буде стильним в наступному сезоні, підібрати симпатичні аксесуари для маленьких модників.
Крім того, купуючи квиток, ви отримуєте можливість відвідати презентацію нової колекції одягу не тільки українських дизайнерів, а і, наприклад, знаменитого французького бренду Petit Bateau.
Томмі Кеш
Atlas
23 березня, 19.00
Вартість: 701 – 1500 грн
Придбати квитки можна тут
Томмі Кеш називають найпопулярнішим репером Балтії і обожнюють в Україні. Одного разу він вже був у нас – на фестивалі ZaxidFest, але столицю відвідає вперше.
Унікальний стиль є головною фішкою Томмі Кеша. Спортивні костюми, килими на стіні – всі ці образи знайомі жителям СНД і вони присутні в його незвичайних кліпах.
Пісні Кеша написані англійською і виконуються з моторошним акцентом, що є особливістю репера.
Томмі Кеш представить українським шанувальникам новий альбом YES, який вийшов 30 листопада.
Віра Полозкова
Жовтневий палац
24 березня, 20.00
Вартість: 280-1850 грн
Придбати квитки можна тут
Ви сумніваєтеся, що сучасна поезія існує і стає популярною серед українців? Повірте, поети чудово почуваються, а їх творчість стає популярною з неймовірною швидкістю.
Тепер кожна людина має можливість поділитися своєю творчістю в інтернеті – колись саме так починала одна з найвідоміших поетес СНД Віра Полозкова.
Між блогом в ЖЖ і виступом на великій сцені Жовтневого палацу пройшло багато років, але чарівна любовна лірика талановитої жінки знайшла свого читача. І шанувальників її творчості так багато, що квитки краще брати заздалегідь.
Анатолій Кочерга – Симфонія Романсу
Жовтневий палац
26 березня, 19.00
Вартість: 100-500 грн
Придбати квитки можна тут
26 березня в Києві виступить оперний співак світового рівня, володар двох американських премій Grammy, народний артист України – Анатолій Кочерга.
Кочерга працював в італійському театрі Ла Скала, лондонському Ковент-Гарден і в американській Метрополітен-опера.
В The New York Times нарекли спів Кочерги “ефектом вибуху бомби”.
На київському концерті прозвучать романси і пісні як українських, так і зарубіжних композиторів. Виступ пройде в супроводі Народного оркестру народних інструментів.
Скрябін
Caribbean Club
30 березня, 19.00
Вартість: 300-1500 грн
Придбати квитки можна тут
Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, змінив сприйняття української музики масовим слухачем. Він став прикладом сміливої людини, не соромився говорити те, що вважав правильним і не боявся експериментувати.
Для багатьох Кузьма став кимось більшим, ніж народним артистом – моральним авторитетом і підтримкою у важку хвилину.
Його смерть стала національною трагедією. Але музиканти гурту Скрябін продовжують справу свого лідера і запрошують на концерт, в рамках якого улюблені пісні виконають співак Юркеш та вокальний ансамбль ЗСУ.
Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.