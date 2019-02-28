З кожним теплим місяцем кількість концертів, виступів і фестивалів збільшується з геометричною прогресією. Факти ICTV розкажуть, куди піти у першому місяці весни.

Кияни у березні зможуть сходити на концерт Томмі Кеша або Стівена Вілсона або відірватися на вечірці разом з Tiesto.

Також можна відвідати виступ балету Сухішвілі.

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Факти ICTV підготували список найкращих заходів березня.

Стівен Вілсон

Жовтневий палац

2 березня, 19.00

Вартість: 680-2990 грн

Придбати квитки можна тут

Стівен Вілсон – головний популяризатор жанру прогресив-рок, лідер культового проекту Porcupine Tree. У 2013 році він втомився тягнути групу на своїх плечах, тому музиканти розбіглися, а Стівен присвятив себе сольній творчості.

З огляду на, що саме Вілсон був центральною фігурою колективу, вічним натхненником і музичним генієм, в його сольних альбомах сконцентрована вся міць прогресив-року – одного з найбільш складних і непередбачуваних жанрів.

До Києва британський музикант приїде з презентацією альбому To The Bone, який вийшов в 2017 році.

Tiesto

Stereo Plaza

3 березня, 21.00

Вартість: 1349-5499 грн

Придбати квитки можна тут

Бог танцювальної електроніки, гордість Нідерландів, музикант, продюсер, філантроп і один з найкращих діджеїв сучасності (а за версією деяких видань взагалі найкращий електронний музикант в світі) Тієсто повертається з виступом в Київ.

Якщо ви були на минулому концерті або бачили записи його сетів на фестивалі Tomorrowland, то сумнівів залишатися не повинно – виступ не можна пропускати.

Цілком можливо, що це буде найкраща вечірка у житті: неймовірне світлове шоу, епічність та найякісніша електронна музика.

Наталя Могилевська

Палац Україна

5 березня, 19.00

Вартість: 290-1490 грн

Придбати квитки можна тут

Вітчизняні естрадні виконавці наввипередки ставлять рекорди за кількістю українських міст в гастрольному турі. Ставка Наталі Могилевської – 60 населених пунктів України.

Її останній хіт Я завелась теж не відстає і показує чудові рейтинги в ефірах популярних радіостанцій.

Народна артистка обіцяє гарячу суміш танців і музики, тому чекаємо нових пісень і готуємося отримувати заряд гарного настрою.

До речі, Могилевська підтримала виконавицю MARUV і запросила на свій концерт в ролы почесного гостя. Можливо у Палаці Україна можна буде почути дует або просто пісню переможниці нацвідбору Євробачення.

Алессандро Сафіна

Палац Україна

6 березня, 19.00

Вартість: 699-2299 грн

Придбати квитки можна тут

Чарівність, харизма, талант. Алессандро Сафіна – це Артист з великої літери. Його виступ в Києві приурочено до Міжнародного жіночого дня, тому квиток на концерт оперної суперзірки може стати відмінним подарунком для вашої коханої людини.

Виступати італійський тенор буде в компанії симфонічного оркестру, тому улюблені пісні Сафіни прозвучать як годиться – з феєричним шоу і епічним розмахом відбувається на сцені.

Балет Сухішвілі

Палац Україна

7-10 березня, 19.00

Вартість: 700-1950 грн

Придбати квитки можна тут

Якими тільки гучними титулами не нагороджували балет Сухішвілі. Восьме чудо світу, шторм на сцені, танцюристи, які кидають виклик гравітації, але факт залишається фактом: Національний балет Грузії – це унікальний танцювальний колектив з багаторічною історією.

Про них знімали документальні фільми, найкращі світові дизайнери присвячували їм колекції одягу, їм аплодувала сама королева Великої Британії!

Києву пощастило, що балет Сухішвілі виступить не один раз, а дасть кілька концертів поспіль з 7 по 10 березня, щоб всі бажаючі потрапили на їхній виступ.

Junior Fashion Week

КВЦ Парковий

21-24 березня, 13.00

Вартість: 300-600 грн

Придбати квитки можна тут

Хто сказав, що Париж – столиця моди? Київ теж претендує на це звання – і не без причини. В кінці березня в столиці пройде Junior Fashion Week, присвячений дитячій моді і всьому, що з нею пов’язано.

Протягом чотирьох днів в КВЦ Парковий можна буде придбати нові колекції найкращих вітчизняних і зарубіжних брендів, дізнатися, що буде стильним в наступному сезоні, підібрати симпатичні аксесуари для маленьких модників.

Крім того, купуючи квиток, ви отримуєте можливість відвідати презентацію нової колекції одягу не тільки українських дизайнерів, а і, наприклад, знаменитого французького бренду Petit Bateau.

Томмі Кеш

Atlas

23 березня, 19.00

Вартість: 701 – 1500 грн

Придбати квитки можна тут

Томмі Кеш називають найпопулярнішим репером Балтії і обожнюють в Україні. Одного разу він вже був у нас – на фестивалі ZaxidFest, але столицю відвідає вперше.

Унікальний стиль є головною фішкою Томмі Кеша. Спортивні костюми, килими на стіні – всі ці образи знайомі жителям СНД і вони присутні в його незвичайних кліпах.

Пісні Кеша написані англійською і виконуються з моторошним акцентом, що є особливістю репера.

Томмі Кеш представить українським шанувальникам новий альбом YES, який вийшов 30 листопада.

Віра Полозкова

Жовтневий палац

24 березня, 20.00

Вартість: 280-1850 грн

Придбати квитки можна тут

Ви сумніваєтеся, що сучасна поезія існує і стає популярною серед українців? Повірте, поети чудово почуваються, а їх творчість стає популярною з неймовірною швидкістю.

Тепер кожна людина має можливість поділитися своєю творчістю в інтернеті – колись саме так починала одна з найвідоміших поетес СНД Віра Полозкова.

Між блогом в ЖЖ і виступом на великій сцені Жовтневого палацу пройшло багато років, але чарівна любовна лірика талановитої жінки знайшла свого читача. І шанувальників її творчості так багато, що квитки краще брати заздалегідь.

Анатолій Кочерга – Симфонія Романсу

Жовтневий палац

26 березня, 19.00

Вартість: 100-500 грн

Придбати квитки можна тут

26 березня в Києві виступить оперний співак світового рівня, володар двох американських премій Grammy, народний артист України – Анатолій Кочерга.

Кочерга працював в італійському театрі Ла Скала, лондонському Ковент-Гарден і в американській Метрополітен-опера.

В The New York Times нарекли спів Кочерги “ефектом вибуху бомби”.

На київському концерті прозвучать романси і пісні як українських, так і зарубіжних композиторів. Виступ пройде в супроводі Народного оркестру народних інструментів.

Скрябін

Caribbean Club

30 березня, 19.00

Вартість: 300-1500 грн

Придбати квитки можна тут

Андрій Кузьменко, більш відомий як Кузьма Скрябін, змінив сприйняття української музики масовим слухачем. Він став прикладом сміливої ​​людини, не соромився говорити те, що вважав правильним і не боявся експериментувати.

Для багатьох Кузьма став кимось більшим, ніж народним артистом – моральним авторитетом і підтримкою у важку хвилину.

Його смерть стала національною трагедією. Але музиканти гурту Скрябін продовжують справу свого лідера і запрошують на концерт, в рамках якого улюблені пісні виконають співак Юркеш та вокальний ансамбль ЗСУ.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.