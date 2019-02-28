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Погода в Україні на сьогодні, 28 лютого (КАРТА)

Сьогодні лише в кількох областях України очікуються невеликі опади.

погода в Украине

Прогноз погоди на сьогодні, 28 лютого, публікує Укргідрометцентр.

Опади у вигляді невеликого дощу та мокрого снігу очікуються у східних, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Вітер 7-12 м/с, вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Вночі температура коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 0-5° тепла. На Правобережжі – 6-11° вище нуля.

Читайте: Прогноз погоди на тиждень в Україні: яким буде перший день весни (КАРТА)

У Києві сьогодні без істотних опадів.

Вночі буде дещо прохолодно 0-2° морозу, а вдень повітря прогріється до 7-9° тепла.

До слова, цього року погода весною в Україні буде більш прохолодною і сирою.

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