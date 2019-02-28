Ризик купити тухлу рибу існує як на ринку, так і в супермаркеті, де нібито повинні бути всі умови для її зберігання. Тому запам’ятайте кілька простих правил, які допоможуть купити якісний продукт.

Журналісти Ранку у великому місті з експертом Максимом Несміяновим перевірили рибу в столичних магазинах та показали, як правильно її вибирати, аби не отруїтися.

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Як перевірити рибу на якість:

Заморожена риба не повинна лежати на підлозі.

Якщо в магазині не дотримуються санітарних умов, краще купити продукт в іншому місці.

Розморозити рибу можна на дві доби, але повторному заморожуванню вона вже не підлягає.

Звертайте увагу на термін придатності.

Свіжість риби можна перевірити по очах: якщо вони мутні – краще не купуйте.

Жива риба в акваріумі може зберігатися 96 годин.

Під виглядом акції можуть продавати товар, у якого давно закінчився термін придатності.

Тому кожного разу, коли купуєте рибу, не соромтесь ставити питання і просити документи, якщо сумніваєтесь у свіжості.

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