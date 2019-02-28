Ризик купити тухлу рибу існує як на ринку, так і в супермаркеті, де нібито повинні бути всі умови для її зберігання. Тому запам’ятайте кілька простих правил, які допоможуть купити якісний продукт.
Журналісти Ранку у великому місті з експертом Максимом Несміяновим перевірили рибу в столичних магазинах та показали, як правильно її вибирати, аби не отруїтися.
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Як перевірити рибу на якість:
- Заморожена риба не повинна лежати на підлозі.
- Якщо в магазині не дотримуються санітарних умов, краще купити продукт в іншому місці.
- Розморозити рибу можна на дві доби, але повторному заморожуванню вона вже не підлягає.
- Звертайте увагу на термін придатності.
- Свіжість риби можна перевірити по очах: якщо вони мутні – краще не купуйте.
- Жива риба в акваріумі може зберігатися 96 годин.
- Під виглядом акції можуть продавати товар, у якого давно закінчився термін придатності.
Тому кожного разу, коли купуєте рибу, не соромтесь ставити питання і просити документи, якщо сумніваєтесь у свіжості.
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