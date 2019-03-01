PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

700 тис. грн на рік! Чому в Австралії захмарні зарплати і у чому підступ

Австрійські зарплати вважаються одними з найвищих в Європі. Але тут дуже високі податки, при яких можна віддати половину своєї зарплатні.

700 тис. грн на рік! Чому в Австралії захмарні зарплати і у чому підступ

В Австралії тутешня медсестра, наприклад, заробляє 22-23 тисячі євро за рік, а це майже 700 тисяч гривень.

Високі австрійські зарплати – це не черговий стереотип про заможну Європу. Проте податки тут також дуже високі.

Податок може бути від 0 до 55%. 0 – якщо ви заробляєте до 11 тис євро в рік. 55 – якщо заробляєте мільйон і більше. Бундесканцлер чистими отримує лише 170 тис євро в рік, а до податків ця сума складала 317 тисяч приблизно.

Бундесканцлер – це як в нас прем’єр-міністр. Має дуже високу зарплату за свою дуже високу посаду. А от поліцейському, наприклад, заплатять в чотири рази менше. Чистими він отримає 40-46 тисяч євро на рік. Але це все одно багато. Адже медсестри отримують вдвічі менше.

Про те, як потрапити до лав австралійских поліцейских та пожежників – у сюжеті програми Ранок у великому місті.

Читайте: ЄС вводить для безвізових подорожей онлайн-реєстрацію: ціна і дата

До речі, раніше ми писали, де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу платять більше.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Австралію на Євробаченні 2019 представить Кейт Міллер-Хейдке
Льотчик з Австралії занудьгував на роботі і зробив непристойний малюнок у небі
Офіс великих платників податків сплатив держбюджету понад 297 млрд грн
Сідней накрив сильний шторм: 40 тис. будинків без світла
Будинки кишать зміями і крокодилами: через повені в Австралії відкрили дамбу
Київ і ще три міста встановили ставки туристичного збору
Допомога одиноким матерям: як отримати податкову соціальну пільгу
Рекордна спека в Австралії: температура сягає 50 градусів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка