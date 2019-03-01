Австрійські зарплати вважаються одними з найвищих в Європі. Але тут дуже високі податки, при яких можна віддати половину своєї зарплатні.

В Австралії тутешня медсестра, наприклад, заробляє 22-23 тисячі євро за рік, а це майже 700 тисяч гривень.

Високі австрійські зарплати – це не черговий стереотип про заможну Європу. Проте податки тут також дуже високі.

Податок може бути від 0 до 55%. 0 – якщо ви заробляєте до 11 тис євро в рік. 55 – якщо заробляєте мільйон і більше. Бундесканцлер чистими отримує лише 170 тис євро в рік, а до податків ця сума складала 317 тисяч приблизно.

Бундесканцлер – це як в нас прем’єр-міністр. Має дуже високу зарплату за свою дуже високу посаду. А от поліцейському, наприклад, заплатять в чотири рази менше. Чистими він отримає 40-46 тисяч євро на рік. Але це все одно багато. Адже медсестри отримують вдвічі менше.

Про те, як потрапити до лав австралійских поліцейских та пожежників – у сюжеті програми Ранок у великому місті.

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До речі, раніше ми писали, де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу платять більше.