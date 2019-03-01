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Більше двох метрів! На узбережжя Північної Америки викинуло величезну рибу

На берег у Південній Каліфорнії викинуло рибу більше двох метрів у довжину. Кажуть, що таких тварин ніколи до цього не бачили.

Більше двох метрів! На узбережжя Північної Америки викинуло величезну рибу

Від самого початку двометрового монстра прийняли за рибу-місяць. Але пізніше дійшли висновку, що таку тварину ніколи до цього не зустрічали у Північній Америці.

Фото у соцмережу виклали стажисти природного заповідника Кол Ойл Пойнт, які і знайшли диво-рибу.

Як з’ясувалося пізніше це новий вид риб, їй дали назву mola tecta. Цілих 125 років не було подібних знахідок.

Ці риби можуть досягати трьох метрів у довжину і важити близько двох тонн. Ареал проживання риби – південна півкуля. Як риба потрапила у Північну Америку вчені поки пояснити не можуть.

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Читайте: 64 метри у довжину! В Англії у каналізації знайшли “монстра”

До речі, Факти ICTV зробили добірку чудовиськ, знайдених на берегах світу.

Фото: Coal Oil Point Reserve

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